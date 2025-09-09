HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Loạt dự án kết nối Tây Ninh với TP HCM

Bài và ảnh: Thanh Thảo

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP HCM về việc rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông chính kết nối giữa 2 địa phương.

Trong đó, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND TP HCM phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Đây là tuyến đường sắt được 2 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh cũ, nay là TP HCM và Tây Ninh đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng. Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 57 km, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 27 km và đoạn qua TP HCM có chiều dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng, phường Bến Cát, TP HCM và điểm cuối tại ga Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Tuyến được thiết kế khổ đường sắt 1.435 mm, khổ đường đôi, mặt đường rộng 12,5 m; lộ giới đường sắt 40 m.

Loạt dự án kết nối Tây Ninh với TP HCM - Ảnh 1.

Tây Ninh kiến nghị TP HCM xem xét, hỗ trợ phần kinh phí tăng thêm đối với dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Ngoài tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, UBND tỉnh Tây Ninh có 9 đề nghị với UBND TP HCM nhằm ưu tiên thực hiện đầu tư 9 vị trí kết nối trên các tuyến đường bộ gồm: Sớm đầu tư đường mở mới Tây Bắc để kết nối vào ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài để kết nối với trục động lực Đức Hòa nhằm tạo trục giao thông liên vùng. UBND TP HCM hỗ trợ Tây Ninh đầu tư nâng cấp mở rộng đường từ 2 lên 4 làn xe trên Quốc lộ 50, đoạn từ ranh 2 địa phương đến trung tâm xã Cần Giuộc dài khoảng 5,2 km và Quốc lộ 50B, đoạn từ ranh với tỉnh Tây Ninh đến đường Phạm Hùng để đồng bộ tuyến với dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E và đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến này với quy mô 6 làn xe; đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự án đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B); sớm đầu tư cầu Rạch Dơi mới (dài 409 m) trên đường Lê Văn Lương và đoạn chỉnh tuyến vào cầu Rạch Dơi mới (khoảng 3 km) kết nối qua Tây Ninh.

Đề nghị TP HCM xem xét, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh phần kinh phí tăng thêm của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh (khoảng 1.806 tỉ đồng, đã được UBND TP HCM thống nhất giao các sở, ngành trình HĐND TP HCM). Ưu tiên nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 6 từ ranh với tỉnh Tây Ninh, qua tỉnh lộ 15 kết nối đường Vành đai 3 TP HCM (đường ven sông Sài Gòn) vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và đầu tư đồng bộ tuyến đường trục động lực Bàu Bàng - Mộc Bài, giai đoạn đầu tư 2026-2030, quy mô 4 đến 6 làn xe. Trong đó, phía UBND TP HCM đầu tư đoạn dài 22,7 km. Tây Ninh đầu tư đoạn dài 19,6 km. Ngoài ra, Tây Ninh kiến nghị UBND TP HCM dự án nạo vét sông Sài Gòn để bảo đảm luồng vận tải thủy từ cấp III hiện hữu thành cấp II theo quy hoạch, kết hợp tận thu sản phẩm từ nạo vét để phục vụ dự án đường Vành đai 4 TP HCM đang thực hiện đầu tư.

