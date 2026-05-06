Trên bình diện rộng hơn, khi niềm tin của khách hàng ngày càng gắn với năng lực thực thi, cách tiếp cận này đã giúp T&T Group âm thầm tích lũy để kiến tạo nên những dự án thực sự làm thay đổi diện mạo những nơi tập đoàn hiện diện.

Dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) do T&T Group đầu tư

Chuỗi "kỳ quan sông nước" mang dấu ấn T&T Group

Tại Vĩnh Long, tập đoàn triển khai dự án Khu dân cư Phước Thọ quy mô 11,53 ha, với vị trí đắc địa, được bao quanh bởi dòng sông Cổ Chiên hiền hòa. Đây cũng là một trong những dự án thể hiện rõ triết lý phát triển "Tinh hoa thế giới – bản sắc Việt Nam" mà tập đoàn của Bầu Hiển theo đuổi.

Theo đó, Khu dân cư Phước Thọ được phát triển dựa trên nền tảng khai thác các giá trị văn hóa bản địa, với cảm hứng từ hình ảnh những lò gạch gốm Mang Thít rực đỏ bên sông — một di sản độc nhất vô nhị của vùng đất này; đồng thời tích hợp các tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc và thiết kế hiện đại theo chuẩn quốc tế; trong đó chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân được đặt làm trung tâm.

Sự "kỹ lưỡng" của T&T còn thể hiện ở việc tham chiếu mô hình đô thị ven mặt nước từ Vườn quốc gia Everglades (Florida, Mỹ) để kiến tạo nên "thành phố Danh nhân" riêng tư với địa thế "tam diện thủy" hiếm có.

Điểm nhấn nổi bật của Khu dân cư Phước Thọ chính là công trình khách sạn Hilton Garden Inn đang được khẩn trương hoàn thiện. Với kiến trúc vòm cột 3 gian cổ xưa, kết hợp các chi tiết gợi nhớ hình ảnh của đất, phù sa và bàn tay nghệ nhân, pha lẫn nét hiện đại phương Tây, đây không chỉ là nơi lưu trú cao cấp mà còn là tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của làng nghề truyền thống vào trong không gian đô thị.

Phối cảnh khách sạn Hilton Garden Inn

Ngược dòng sông Hậu về với Long Xuyên (An Giang), câu chuyện của T&T Group mang một sắc thái khác. Tọa lạc ngay trên quỹ đất "vàng" rộng 3,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang được ví như "viên kim cương" giữa lòng thành phố. Dự án được lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu kết hợp văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước thông qua hình ảnh chợ nổi miền Tây, với ý tưởng trở thành "Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang".

Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang.

Điểm nhấn của dự án là công trình khách sạn cao 20 tầng mang thương hiệu DoubleTree by Hilton Long Xuyên. Được lấy cảm hứng từ huyền thoại Núi Cấm - "trái tim" của vùng Thất Sơn và thác nước Otuksa, công trình hiện lên với dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi, nhưng lại mềm mại nhờ hệ thống mảng xanh và thác nước nội khu, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.

Đến với Sa Đéc (Đồng Tháp), T&T Group cũng xây dựng nên một biểu tượng mới bên làng hoa trăm năm tuổi. Dự án có quy mô 1,1 ha hiện đang triển khai tổ hợp khách sạn 25 tầng — một trong những tòa nhà cao nhất thành phố, lấy cảm hứng từ những con nước uốn lượn tại rừng tràm và dòng sông Tiền hữu tình.

Dù chưa chính thức "bung hàng", nhưng T&T Group đã âm thầm hoàn thành thi công phần thô của 19 căn shophouse thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Sự chuẩn bị này cho thấy tâm thế luôn nắm quyền chủ động: chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi chất lượng được bảo chứng.

Kết thúc chuyến hành trình theo dòng sông Cửu Long tiến về gần TP.HCM, "Thành phố Thiên niên kỷ" – T&T City Millennia đang trở thành biểu tượng mới của khu vực phía Nam.

Dòng sông ánh sáng kỳ ảo tại T&T City Millennia.

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn, T&T City Millennia quy mô 267 ha là siêu dự án mang tính biểu tượng của tập đoàn tại miền Nam. Dự án không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế.

Tầm vóc của Millennia được khẳng định qua 2 kỷ lục Việt Nam xác lập vào tháng 8/2025: Tuyến phố đi bộ "Hành trình thiên niên kỷ" lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo và "Dòng sông Ánh sáng" tích hợp công nghệ trình chiếu hiện đại dài nhất trong khuôn viên khu đô thị.

Chia sẻ về chiến lược kiến tạo độc bản này, đại diện T&T Group cho biết: "Chúng tôi không xây những ngôi nhà rập khuôn, chúng tôi xây dựng tương lai trên nền tảng kết hợp giữa các chuẩn mực quốc tế với việc tôn vinh di sản văn hóa bản địa. Mỗi dự án phải mang điểm nhấn kiến trúc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế vùng".

Dấu ấn từ giá trị thật

Trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc, tiến độ triển khai và khả năng hiện thực hóa dự án đang trở thành thước đo quan trọng để đánh giá năng lực chủ đầu tư. Với T&T Group, câu trả lời nằm ở ánh đèn từ những ô cửa sổ và sự tấp nập của cư dân tại các dự án đã đi vào vận hành.

Năm 2016, khi bắt đầu dự án T&T Riverview tại số 440 Vĩnh Hưng (Hà Nội), T&T Group đã thể hiện sự khác biệt. Trong khi đa số chủ đầu tư chọn cách mở bán ngay sau khi vừa xong móng, T&T Group lại âm thầm thi công cho đến khi dự án hoàn công mới chính thức ra hàng.

Kết quả là ngay trong ngày đầu mở bán, hơn 100 căn hộ được giao dịch thành công. Khách hàng không còn phải lo lắng về việc dự án chậm tiến độ, bởi họ được mục sở thị căn hộ thực tế, kiểm tra chất lượng xây dựng và cảm nhận không gian sống xanh ngay sát bên sông Hồng.

Nếu vị trí và hạ tầng là điều kiện cần, thì pháp lý chính là điều kiện đủ để bảo chứng cho giá trị của mọi bất động sản. Tại T&T DC Complex (120 Định Công, Hà Nội), T&T Group tiếp tục cam kết về sự minh bạch này. Đi vào vận hành từ đầu năm 2022, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chủ đầu tư đã chính thức bàn giao sổ hồng cho cư dân, qua đó củng cố niềm tin cho khách hàng.

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án T&T DC Complex.

Rời thủ đô Hà Nội, hành trình kiến tạo giá trị sống của T&T Group tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại miền Trung với dự án T&T Victoria (Nghệ An). Lấy cảm hứng từ mô hình "vườn trong phố" và các khu đô thị hiện đại tại Singapore, T&T Victoria mang đến hệ sinh thái 45 tiện ích đặc quyền mà trước đó chưa từng có tại thành phố Vinh (trước đây). Năm 2022, dự án xuất sắc đạt giải thưởng "Dự án đáng sống" do VCCI bình chọn. Đây là sự công nhận khách quan nhất cho môi trường sống văn minh, nơi cộng đồng cư dân không chỉ hài lòng về ngôi nhà mà còn hạnh phúc với các hoạt động giải trí, kết nối thường xuyên được chủ đầu tư tổ chức.

"T&T Group luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Những dự án như T&T Riverview, T&T DC Complex hay T&T Victoria chọn chiến lược "nhà ở luôn" cùng pháp lý hoàn chỉnh chính là điểm nhấn khác biệt, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối về tài sản của mình", đại diện T&T Group khẳng định.