Loạt sao Hoa, Hàn tưng bừng đón Xuân Ất Tỵ

Trong đó, nam diễn viên, ca sĩ điển trai Tiêu Chiến gửi lời: "Chúc mừng một năm mới tràn đầy phước lành". Mùa Tết Ất Tỵ, Tiêu Chiến có phim ra mắt khán giả dịp này là "Anh hùng xạ điêu : Hiệp chi đại giả", anh tích quảng bá cho vai nam chính Quách Tĩnh do bản thân thể hiện.

Tiêu Chiến mong rằng khán giả sẽ sử dụng ước mơ của mình làm ngựa và phi nước đại trong năm mới.

Nam diễn viên, ca sĩ Tiêu Chiến

Nam diễn viên, ca sĩ Vương Nhất Bác đăng tải bức ảnh leo núi cao kèm theo lời chúc một năm mới vui vẻ.

Vương Nhất Bác gửi lời chúc khán giả

Nam diễn viên, ca sĩ có một năm thành công

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư chúc mừng năm 2025 với lời chúc niềm vui, hạnh phúc, an lành.

Thú cưng của Triệu Lộ Tư

Cô đang dần phục hồi sức khỏe

Sau thời gian bệnh

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ: "Hãy làm việc chăm chỉ hơn và bạn sẽ thấy cầu vồng. Chúc mừng năm mới 2025, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Triệu Lệ Dĩnh và cầu vồng

Cô mặc giản dị mừng năm mới

Vẻ đẹp Triệu Lệ Dĩnh

Ngoài ra, nhiều sao Hoa ngữ khác cũng bày tỏ sự chúc phúc đến công chúng trong những ngày đầu năm mới.

Lưu Gia Linh rực rỡ mừng Xuân

Cô khoe nhan sắc trẻ trung

Lưu Diệc Phi xinh đẹp

Cô khoe giải thưởng những ngày đầu năm

Cúc Tịnh Y

Nữ ca sĩ, diễn viên hợp với tạo hình cổ trang

Ở Showbiz Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ ILLIT gồm các thành viên: Yonah, Minju, Moka, Wonhee, Iroha, diện trang phục truyền thống Hanbok tông màu pastel, khoe vẻ ngoài duyên dáng và tươi trẻ. Họ nhìn lại năm 2024 và nói rằng đó là một năm có ý nghĩa và quý giá khi ra mắt và gặp GLLIT (tên câu lạc bộ người hâm mộ của nhóm).

Nhóm nhạc ILLIT

Cận cảnh các thành viên

ILLIT hứa sẽ tiếp tục cố gắng để trở nên tốt hơn nữa trong năm Ất Tỵ. Họ cũng bày tỏ mong muốn gặp GLLIT nhiều hơn, gần gũi hơn.

"Chúng tôi hy vọng năm Ất Tỵ sẽ mang lại hạnh phúc cho cả ILLIT và GLLIT. Chúng tôi hy vọng các bạn tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ lễ với sức khỏe tốt và kỳ vọng những điều tốt đẹp nhất đến với tất cả GLLIT" - nhóm ILLIT bày tỏ.

ILLIT sẽ phát hành ca khúc mới "Almond Chocolate", ca khúc chủ đề cho bộ phim Nhật Bản "I Don't Like You Just by Your Face" vào ngày 14 - 2.

Nhóm nhạc nam ENHYPEN gửi lời chúc Tết sôi động đến người hâm mộ thông qua video có tựa đề "Lời chúc mừng Tết Nguyên đán 2025" trên kênh YouTube chính thức.

Nhóm ENHYPEN

"Năm Rắn đã đến! Với Heeseung, một thành viên tuổi Rắn, con giáp tượng trưng cho trí tuệ và sự chữa lành, chúng tôi cảm thấy năm 2025 đã có một khởi đầu tuyệt vời" - nhóm ENHYPEN cho biết.

Các thành viên trong nhóm mong muốn hoàn thành chuyến lưu diễn an toàn, tạo ra những kỷ niệm quý giá trong năm mới, mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Cả nhóm chúc khán giả mọi đều ước đều thành hiện thực và hứa hẹn tiếp tục mang đến hoạt động thú vị trong năm mới.

Nhóm TXT (TOMORROW X TOGETHER) diện hanbok thanh lịch, gửi lời chúc đến người hâm mộ. Họ bày tỏ mong muốn rằng tất cả điều ước và mục tiêu của người hâm mộ đều thành hiện thực trong năm Ất Tỵ.

Nhóm TXT

"Để đạt được mục tiêu của mình, giữ gìn sức khỏe là chìa khóa cơ bản nhất! Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có một năm tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Tết Nguyên đán cũng là thời điểm hoàn hảo để dành những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu, vì vậy chúng tôi chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ và thư giãn" - nhóm TXT cho biết.

Họ cũng thông tin về những kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ với những tác phẩm ấn tượng.

Hai thành viên Jin và J-Hope của nhóm BTS chia sẻ lời chúc mừng năm mới với người hâm mộ thông qua kênh YouTube chính thức của nhóm.

Jin và J-Hope

Cả hai thành viên đều xuất hiện trong trang phục hanbok, gửi lời chúc cho ARMY. Jin nói: "Năm 2025, năm con rắn, đã đến! Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã làm việc chăm chỉ trong năm cũ. Mặc dù chúng tôi đã nhận được tình yêu từ ARMY nhưng tôi đang cố gắng thể hiện những khía cạnh tốt hơn của bản thân trong năm nay. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có những khoảng thời gian vui vẻ bên tôi cũng như các thành viên".

J-Hope hy vọng năm nay là năm mà mọi điều ước của người hâm mộ đều thành hiện thực. Anh ước rằng tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, nhiều nhóm nhạc và các sao khác cũng gửi lời chúc mừng năm mới cho người hâm mộ, khán giả trong năm Ất Tỵ.