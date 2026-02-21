HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

loạt sự kiện tiêu biểu năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN DÔ

Năm 2025, Trường ĐH Cửu Long đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường.

Với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, Trường ĐH Cửu Long là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, văn hóa của khu vực ĐBSCL và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2025, để ghi nhận những thành tích, đóng góp của Trường ĐH Cửu Long qua 25 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

loạt sự kiện tiêu biểu năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường ĐH Cửu Long

Cùng năm, trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo, gồm: 8 chương trình đào tạo ĐH (Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Dược học, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Nuôi trồng thủy sản, Luật) và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật Kinh tế. Qua đó, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của trường lên 22/49 chương trình (gồm 17 chương trình đào tạo trình độ ĐH, 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ), chiếm tỉ lệ 44,89%.

Ngày 2-3-2025, trường phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 người dân là người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận.

Một sự kiện tiêu biểu khác là ngày 16-6-2025, Đảng bộ Trường ĐH Cửu Long tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển". Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lương Minh Cừ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế tại trường, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới, ngày 19-9-2025, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, giai đoạn 2015-2025.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân giảng viên của trường vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, như: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025; Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong

việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào; Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Ngoài ra còn có giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngày 19-4-2025, trường tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH Việt Nam hiện nay". Hội thảo nhận được 195 bài viết của 230 tác giả là các nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH và cao đẳng; Học viện Chính trị Quốc gia; Tạp chí Cộng sản; Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2...

loạt sự kiện tiêu biểu năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân của Trường ĐH Cửu Long

Ngày 17-10-2025, trường tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Đào tạo khối ngành sức khỏe tại Trường ĐH Cửu Long - cơ hội và thách thức". Tổ chức song song bằng 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến, hội thảo đã nhận được 68 bài viết của khoảng 80 tác giả là các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH và cao đẳng, các cơ sở y tế trên cả nước...

Ngày 8-11-2025, trường phối hợp với Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn - ITO tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Xu hướng mới và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán - phẫu thuật - điều trị bệnh cơ xương khớp". Hội thảo đã nhận được 112 bài viết của khoảng 120 tác giả là các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, các cơ sở y tế.

Ngày 26-6-2025, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Châu Á (JAMWEI) về hợp tác đào tạo bác sĩ dành cho sinh viên Nhật Bản tại Trường ĐH Cửu Long. Hai bên đã trao đổi, thảo luận về chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện, tiêu chuẩn xét trúng tuyển, chi phí học tập, sinh hoạt...

Năm 2025, trường tổ chức ký kết hợp tác với khoảng 10 đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực như GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, chương trình thực tập, việc làm cho sinh viên... Tiêu biểu là ký kết hợp tác với Hội nhịp cầu Việt - Đức (VDB) về tuyển dụng lao động, GD-ĐT và chuyển giao công nghệ; ký hợp tác với Trường ĐH Shinawatra (Thái Lan) về hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT và nghiên cứu khoa học; ký hợp tác với Tập đoàn Tú Truyền và Trường ĐH Khoa học Công nghệ Trung Đài, Đài Loan (Trung Quốc) về hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, trường cũng ký kết hợp tác với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài như Reach for Training (Úc), Deng Shang Digital Marketing Co.,Ltd (Đài Loan - Trung Quốc), PrediQt Business Solutions (Ấn Độ), AOC (Nhật Bản)...

Khánh thành Tòa nhà Khoa học Sức khỏe

Ngày 29-11-2025, trường tổ chức lễ khánh thành Tòa nhà Khoa học Sức khỏe. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường.

Tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên trường. Công trình được thiết kế theo ý tưởng hiện đại cấu trúc 7 tầng, tổng chiều cao khối nhà 32,60 m, diện tích xây dựng là 2.480,586 m2; vốn đầu tư xây dựng khoảng 150 tỉ đồng. Dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt cho công tác đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, gồm: Phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng thực hành, giảng đường, lớp học...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo