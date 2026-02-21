loạt sự kiện tiêu biểu năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long

Với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, Trường ĐH Cửu Long là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, văn hóa của khu vực ĐBSCL và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2025, để ghi nhận những thành tích, đóng góp của Trường ĐH Cửu Long qua 25 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương - trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường ĐH Cửu Long

Cùng năm, trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 9 chương trình đào tạo, gồm: 8 chương trình đào tạo ĐH (Bảo vệ thực vật, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Dược học, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Nuôi trồng thủy sản, Luật) và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật Kinh tế. Qua đó, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của trường lên 22/49 chương trình (gồm 17 chương trình đào tạo trình độ ĐH, 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ), chiếm tỉ lệ 44,89%.

Ngày 2-3-2025, trường phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 người dân là người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận.

Một sự kiện tiêu biểu khác là ngày 16-6-2025, Đảng bộ Trường ĐH Cửu Long tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển". Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lương Minh Cừ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế tại trường, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới, ngày 19-9-2025, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, giai đoạn 2015-2025.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân giảng viên của trường vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, như: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025; Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong

việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào; Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Ngoài ra còn có giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngày 19-4-2025, trường tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH Việt Nam hiện nay". Hội thảo nhận được 195 bài viết của 230 tác giả là các nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH và cao đẳng; Học viện Chính trị Quốc gia; Tạp chí Cộng sản; Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 2...

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân của Trường ĐH Cửu Long

Ngày 17-10-2025, trường tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Đào tạo khối ngành sức khỏe tại Trường ĐH Cửu Long - cơ hội và thách thức". Tổ chức song song bằng 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến, hội thảo đã nhận được 68 bài viết của khoảng 80 tác giả là các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH và cao đẳng, các cơ sở y tế trên cả nước...

Ngày 8-11-2025, trường phối hợp với Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn - ITO tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Xu hướng mới và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán - phẫu thuật - điều trị bệnh cơ xương khớp". Hội thảo đã nhận được 112 bài viết của khoảng 120 tác giả là các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, các cơ sở y tế.

Ngày 26-6-2025, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục Y tế và Phúc lợi Nhật Bản Châu Á (JAMWEI) về hợp tác đào tạo bác sĩ dành cho sinh viên Nhật Bản tại Trường ĐH Cửu Long. Hai bên đã trao đổi, thảo luận về chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện, tiêu chuẩn xét trúng tuyển, chi phí học tập, sinh hoạt...

Năm 2025, trường tổ chức ký kết hợp tác với khoảng 10 đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực như GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, chương trình thực tập, việc làm cho sinh viên... Tiêu biểu là ký kết hợp tác với Hội nhịp cầu Việt - Đức (VDB) về tuyển dụng lao động, GD-ĐT và chuyển giao công nghệ; ký hợp tác với Trường ĐH Shinawatra (Thái Lan) về hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT và nghiên cứu khoa học; ký hợp tác với Tập đoàn Tú Truyền và Trường ĐH Khoa học Công nghệ Trung Đài, Đài Loan (Trung Quốc) về hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, trường cũng ký kết hợp tác với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài như Reach for Training (Úc), Deng Shang Digital Marketing Co.,Ltd (Đài Loan - Trung Quốc), PrediQt Business Solutions (Ấn Độ), AOC (Nhật Bản)...