Thời sự Xã hội

Loạt tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhiều tài xế xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển xe máy leo vỉa hè, thậm chí che dán biển số bị lực lượng CSGT xử lý.

Sáng 17-11, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi cố tình che, làm mờ hoặc che lấp biển số khi tham gia giao thông.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý - Ảnh 1.

Một trường hợp che biển số xe bị CSGT xử lý

Theo đó, tại nút giao Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 đã tuần tra, xử lý các hành vi như: người lái xe máy che, dán biển số; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, CSGT đã tập trung xử lý với nhóm tài xế xe ôm công nghệ.

Tại đây, hàng chục tài xế đã bị lực lượng xử phạt với các hành vi nêu trên. Trong đó, có nhiều lái xe ôm công nghệ vi phạm như sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển xe máy leo vỉa hè.

Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Nhiều người mang tâm lý chủ quan, cho rằng cảnh sát không xử lý đối với nhóm tài xế này.

Tại khu vực này, một nam thanh niên, khi bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe với hành vi dùng khẩu trang để che biển số xe. Tuy nhiên, nam thanh niên này thanh minh rằng "không hề hay biết" và "ai đó đã dùng khẩu trang che biển số của mình".

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý - Ảnh 2.

Một trường hợp đi xe lên vỉa hè

Đại úy Vũ Văn Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết hành vi che, dán biển số là lỗi cố ý vi phạm, do đó cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm. 

Ngoài ra, việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi đang di chuyển trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do mất tập trung. CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người xung quanh.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý - Ảnh 3.

Một trường hợp khác cố tình để biển số mờ

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 13-11 đến 15-11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như không gắn biển số, biển số không rõ chữ số, biển số bị sơn dán chất liệu khác, biển số bị bẻ cong, che lấp, gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ. Bên cạnh đó còn có 164 trường hợp bị cảnh sát phát hiện sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ che biển số xe bị CSGT xử lý - Ảnh 4.

Chỉ trong ít ngày, CSGT đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như không gắn biển số, biển số không rõ chữ số


