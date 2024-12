Loạt xe chết máy, người dân lội nước về nhà sau trận mưa to

Đến khoảng 19 giờ ngày 27-12, mưa bắt đầu tạnh trên khu vực quận Gò Vấp, TP HCM. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường tại quận này như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối vẫn còn chìm sâu trong nước.

Người dân vất vả di chuyển trên đường

Cơn mưa to kéo dài hơn 1 giờ trước đó khiến các tuyến đường này nhanh chóng ngập trong biển nước.

Đường phố mênh mông nước

Mưa và ngập diễn ra vào ngay giờ tan tầm khiến giao thông hỗn loạn. Đường phố kẹt xe kéo dài. Nhiều phương tiện bị chết máy khi qua đoạn ngập, buộc chủ nhân phải dắt bộ.

Người dân dắt xe chết máy qua đọan ngập

Hàng quán 2 bên đường cũng nhanh chóng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm.

Ghi nhận tại "rốn" ngập Nguyễn Văn Khối, nước ngập gần nửa bánh xe máy. Nhiều người và xe phải lội nước bì bõm khi qua đây.

Rốn ngập Nguyễn Văn Khối

Nhiều người chọn dừng trên vỉa hè, đợi nước rút bớt rồi mới tiếp tục di chuyển.

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết từ hơn 16 giờ cùng ngày, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân và TP Thủ Đức (TP HCM).

Kẹt xe kéo dài

Ngoài ra, vùng mây phát triển mạnh ở khu vực tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và có hướng mở rộng về phía TP HCM. Do đó, trong chiều tối cùng ngày, các khu vực này có mưa kèm dông, sét. Sau mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.



Hàng loạt xe chết máy khi qua đoạn ngập

Hơn 19 giờ, đường Nguyễn Văn Khối vẫn còn ngập sâu trong nước

Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM, vào khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, thời tiết mưa to kèm dông lốc và sấm sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 được kích hoạt.

Người và xe lội nước về nhà

Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Song song đó, tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM, do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là hết sức cần thiết; tuy có ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách.

Cũng theo đơn vị này, sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.