Lốc xoáy quét qua Thừa Thiên - Huế sáng nay

Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 18-9, một trận lốc xoáy đã quét qua địa bàn 2 xã Phú Xuân và xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế gây thiệt hại về nhà cửa của người dân.

Theo thống kê ban đầu, có 7 nhà dân ở xã Phú Hồ và 4 nhà dân ở xã Phú Xuân bị lốc xoáy cuốn bay ngói lợp, 1 người bị thương. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Người dân sửa lại mái lợp bị lốc xoáy cuốn bay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong 24 giờ qua tại địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, rải rác mưa to với lượng mưa 20-80 mm. Dự báo từ ngày 18-9 đến ngày 21-9, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa cường độ mạnh nhất tập trung từ chiều tối nay 18 đến trưa 20-9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà... Cần chủ động đề phòng mưa với cường độ trên 70 mm/1 giờ và trên 120 mm/3 giờ có nguy cơ gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông nhỏ trong tỉnh; ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém ở các huyện, thị xã và TP Huế.

Quảng Bình: Cấm biển từ 0 giờ ngày 19-9 Ngày 18-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ tổ chức cấm biển bắt đầu từ 0 giờ ngày 19-9 cho đến khi có thông báo biển an toàn, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu, bằng mọi biện pháp, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để không đi vào hoặc thoát ra khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Chỉ đạo các tổ, đội đánh bắt trên biển duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau khi có sự cố, tổ chức, hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản… Bên cạnh đó, khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu… để chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, đặc biệt là Cao tốc Bắc - Nam, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, kè biển Quảng Phúc; kè biển Nhật Lệ - Quang Phú, Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 2... chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho công trình và người lao động.. Bão số 4 gây mưa lớn ở miền Trung, nhiều địa phương ra công điện khẩn Theo ghi nhận, từ chiều qua, ngư dân ở Quảng Bình đã bắt đầu đưa tàu thuyền vào các âu tránh trú bão. Tại các âu tàu Nhật Lệ, âu tàu Cửa Phú, thành phố Đồng Hới, ngư dân đã đưa tàu đánh bắt xa bờ vào neo đậu tránh trú để tránh thiệt hại xảy ra. Ở những vùng biển bãi ngang các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy ngư dân cũng đang tời, kéo tàu thuyền có công suất nhỏ lên bờ để tránh sóng lớn đánh hư hỏng.