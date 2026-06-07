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Quốc tế

Lời cảnh báo mới về lương thực

Anh Thư

Chương trình Lương thực thế giới (WFP), cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, vừa cảnh báo rằng hàng triệu người đang bị đẩy vào tình trạng đói trầm trọng do cuộc

xung đột ở Trung Đông. Hãng tin AP dẫn phân tích của WFP về 3 quốc gia dễ bị tổn thương cho thấy thêm 2,5 triệu người ở Somalia, 2,3 triệu người ở Afghanistan và 1,3 triệu người ở Sri Lanka đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản.

Hồi tháng 3-2026, WFP từng dự đoán 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6, cộng thêm 318 triệu người trên toàn thế giới vốn đã đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực. Tại cuộc họp báo ngày 5-6, quyền Giám đốc điều hành WFP Carl Skau cho biết dự báo đó vẫn được giữ nguyên.

Lời cảnh báo mới về lương thực - Ảnh 1.

Tàu USS Tripoli của Mỹ di chuyển trên biển Ả Rập, gần eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch đang bị tắc nghẽn Ảnh: CENTCOM

Theo ông Skau, tình trạng trên chủ yếu là vì mối tương quan giữa giá năng lượng và giá lương thực rất chặt chẽ ở nhiều nơi. Tại các nước nghèo nhất, người dân đã chi phần lớn tiền họ có cho thực phẩm, khiến họ phải ăn ít đi khi giá lương thực tăng.

Báo cáo mới mà WFP đưa ra cuối ngày 4-6 cũng chỉ ra cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang tạo ra "những tác động lan tỏa đáng kể", đặc biệt là đối với giá lương thực và nhiên liệu, đồng thời làm gián đoạn thương mại. "Những tác động này dự kiến gia tăng trong những tháng tới, ngay cả khi khủng hoảng ở Trung Đông giảm bớt" - WFP cho biết. Ông Skau cũng nêu các điểm nóng mất an ninh lương thực khác trên toàn cầu, bao gồm Sudan, Gaza, miền Nam Lebanon, Yemen và Haiti.

Thực trạng này xảy ra trong bối cảnh WFP đã phải hạn chế mức viện trợ cho hàng triệu người nghèo do bị cắt giảm ngân sách. Vì vậy, họ kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là cho Somalia và Afghanistan.


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