Lời cảnh tỉnh cho các KOL

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở, chỗ làm việc của các đối tượng. Ảnh nhỏ: Vũ Nam Phương, tức Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”, tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)