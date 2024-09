Lời chia tay buồn của Luis Suarez, Brazil mơ tranh Top 4 Nam Mỹ

Năm ngày sau tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Luis Suarez đã thi đấu trận cuối cùng trong màu áo tuyển Uruguay ở cuộc chạm trán với Paraguay trên sân nhà Montevideo trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.



Luis Suarez tranh bóng với Gustavo Gomez của Paraguay

Ở trận đấu thứ 144 cho đội tuyển Uruguay, cầu thủ có biệt danh "Su thỏ" đã chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không thể ghi được bàn thắng thứ 70 như kỳ vọng. Uruguay kiểm soát bóng đến 65% thời gian nhưng hàng công của đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Paraguay trong một trận đấu tẻ nhạt nhưng có đến 24 trường hợp phạm lỗi.

Nỗ lực của hàng công Uruguay bất thành

Luis Suarez, ngôi sao sân cỏ vĩ đại nhất của bóng đá Uruguay đương đại mà suốt cả sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ đều bị phủ bóng bởi những scandal như hành vi cắn Giorgio Chiellini hay phân biệt chủng tộc với Patrick Evra, thậm chí còn phải nhận tấm thẻ vàng không rõ là thứ bao nhiêu trong đời, ở phút 85.

Luis Suarez cùng gia đình vẫy chào các CĐV trên sân Montevideo

Bị cầm hòa sân nhà, Uruguay đành dậm chân ở vị trí nhì bảng khu vực Nam Mỹ, không thu hẹp được khoảng cách điểm số so với đội đầu bảng Argentina (thắng Chile 3-0 trong trận đấu sớm). Uruguay cũng may mắn chưa bị Colombia bắt kịp do đội này chỉ có thể thủ hòa 1-1 trên sân đội xếp chót bảng Peru. Khoảng cách giữa đội hạng nhì Uruguay và đội xếp thứ ba Colombia chỉ là 1 điểm.

Ở trận đấu muộn nhất của lượt trận thứ 7, Brazil trên sân nhà đã giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Ecuador. Trên sân nhà ở Curitiba, Brazil không thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ bị đánh giá thấp Ecuador dù kiểm soát bóng tốt hơn.

Lucas Moura đối mặt với hàng thủ Ecuador

Nhập cuộc khá hứng khởi, "Selecao" nhanh chóng tạo thế trận dồn ép trước Ecuador nhưng để tiếp cận khung thành của thủ môn Hernan Galindez trấn giữ không phải là chuyện dễ dàng với hàng công cực mạnh bao gồm Vinicius, Rodrygo, Lucas Paqueta cũng như Luis Henrique.

Gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà suốt nửa giờ đầu tiên, Ecuador vẫn phải nhận bàn thua khá đáng tiếc. Phút 30, Rodrygo tung cú sút xa, bóng chạm người hậu vệ Piero Hincapie đổi hướng bay khiến thủ môn Galindez dù kịp tung người vẫn không sao cản nổi, đành nhìn mành lưới nhà rung lên.

Pha lập công có phần may mắn của Rodrygo mang về chiến thắng sítt sao cho Brazil

Brazil tiếp tục tổ chức tấn công như vũ bão sau khi có bàn mở tỉ số. Tuy vất vả chống trả nhưng Ecuador cũng có những cơ hội cho riêng mình, cụ thể là 2 tình huống dứt điểm liên tiếp ở những phút bù giờ của Moises Caicedo nhưng thủ thành Alisson lẫn hậu vệ Gabriel đã cản phá thành công.

Thủ môn Alisson cản phá một tình huống tấn công của Ecuador

Sang hiệp hai, Ecuador nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, trong một ngày các chân sút Ecuador thi đấu thiếu hiệu quả, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một bàn thắng là quá ít nhưng cũng đủ để Brazil có được 3 điểm trọn vẹn, vươn lên trong Top 4 khu vực Nam Mỹ. Lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào rạng sáng 11-9 với 10 đội bóng cùng xuất trận.

Alan Franco (21) đối đầu cùng Vinicius Junior