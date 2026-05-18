Net Zero

Lối đi riêng của điện mặt trời Nhật Bản

Huệ Bình

Mặc dù xung đột tại Trung Đông gây ra khủng hoảng năng lượng, động lực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của Nhật Bản vẫn rất yếu.

Đó là bởi quan niệm cho rằng nguồn năng lượng này có chi phí cao và không ổn định. Hơn nữa, chính phủ nước này còn thắt chặt quản lý các dự án điện mặt trời quy mô lớn và sẽ cắt trợ cấp từ tháng 4-2027.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ đang mở ra lối đi riêng đầy lạc quan qua 2 mô hình cụ thể.

Về mảng điện mặt trời áp mái, ông Seiya Miyake, CEO của Công ty Repo Storage, đã đưa ra mô hình "tự sản tự tiêu" cho người tiêu dùng, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn từ 20 năm xuống còn 10 năm. Đồng thời, công ty cũng phát triển công nghệ điều khiển thông minh tự động kết nối lại với lưới điện quốc gia để dự phòng khi thời tiết xấu.

Lối đi riêng của điện mặt trời Nhật Bản - Ảnh 1.

Tại TP Sosa, tỉnh Chiba - Nhật Bản, các tấm pin mặt trời được lắp đặt ở độ cao 3 m và ở phía dưới, nông dân vẫn có thể canh tác các loại nông sản như đậu nành hay lúa mì. Ảnh: SOLAR ENERGY MAGAZINE

Bên cạnh đó, mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp cũng đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu bởi Công ty Min-ene tại tỉnh Chiba. Dựa trên nghiên cứu của kỹ sư Akira Nagashima, các tấm pin được thiết kế dài, hẹp và nâng cao 3 m để máy móc dễ dàng canh tác bên dưới, giúp cây trồng phát triển tốt hơn nhờ bóng râm vừa phải.

Min-ene hiện vận hành 31 trang trại trồng lúa mạch và đậu nành dưới các hàng pin mặt trời tại TP Sosa, tỉnh Chiba, chủ yếu trên đất bỏ hoang. Mô hình này đã thu hút hơn 2.100 lượt khách đến tham quan, học hỏi trong 4 năm qua

Tờ The Japan Times đưa tin, nhằm mở rộng quy mô, công ty thành viên Terra đang hợp tác thử nghiệm pin mặt trời perovskite dạng màng mỏng. Tấm pin perovskite là chìa khóa cho một quốc gia hạn chế về quỹ đất như Nhật Bản nhờ ưu điểm nhẹ và có thể uốn cong, cho phép lắp đặt trên các bề mặt cong hoặc những vị trí mà pin silicon truyền thống không thể lắp đặt. 

