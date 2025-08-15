Hướng dẫn cách mua thuốc trực tuyến trên VNeID

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lợi ích khi mua thuốc trực tuyến trên VNeID

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Bộ Công an đã công bố tích hợp tiện ích mua thuốc trực tuyến trên VNeID - một trong những cấu phần quan trọng trong việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử.

Lợi ích của việc mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID

Việc mua thuốc trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID mang lại nhiều ích lợi như sau:

- Giúp xác thực danh tính người mua và người bán: Ứng dụng VNeID sử dụng mã số định danh cá nhân và các công nghệ xác thực tiên tiến nên có thể đảm bảo được tính định danh rõ ràng của cả người mua và người bán, giúp giảm thiểu rủi ro khi mua thuốc từ các đối tượng không đáng tin cậy, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Lợi ích khi mua thuốc trực tuyến trên VNeID- Ảnh 1.

Việc tích hợp mua thuốc trực tuyến trên VNeID giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải đến trực tiếp nhà thuốc

- Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Một ưu điểm lớn khi mua thuốc qua VNeID là khả năng truy xuất đường đi của hàng hóa. Trong trường hợp xảy ra sự cố, như nhận hàng không đúng chất lượng hoặc cần kiểm tra nguồn gốc thuốc, hệ thống sẽ hỗ trợ truy xuất chi tiết từ nhà sản xuất đến tay người mua.

- Phục vụ triển khai bệnh án điện tử trong thời gian tới

Đây là một trong những mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Sau năm 2025, mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới việc triển khai bệnh án điện tử trong thời gian tới."

Theo đó, khi Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được triển khai và sử dụng rộng rãi, người dân sẽ được thụ hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực như:

Giảm thiểu việc phải mang theo giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, mua thuốc

Chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân liên tục và toàn trình

Có thông tin để chủ động trong việc phòng bệnh, giảm chi phí, giảm tải cho hệ thống y tế

Cung cấp dữ liệu kịp thời, chính xác cho các bác sĩ nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.

Do vậy, khi triển khai việc mua bán thuốc trên VNeID - một trong những cấu phần của Sổ sức khỏe điện tử, sẽ là một trong những bước tiến thiết yếu để người dân có thể tiến tới chủ động theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, toa thuốc và mua thuốc tập trung trên VNeID.

- Quản lý thông tin đơn hàng: Ứng dụng VNeID sẽ ghi nhận đầy đủ thông tin về từng đơn hàng, bao gồm tên thuốc, thành phần, giá bán, số lượng, và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp người mua dễ dàng theo dõi và kiểm tra lại lịch sử mua sắm, đồng thời cung cấp tài liệu quan trọng nếu có vấn đề phát sinh sau này.

- Tăng cường an toàn và tiện lợi: Việc tích hợp mua thuốc trực tuyến trên VNeID giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải đến trực tiếp nhà thuốc. Đồng thời, nền tảng này đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về dược phẩm, giúp người mua yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn cách mua thuốc trực tuyến trên VNeID

* Lưu ý: Người dân cần cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất (2.1.14) để sử dụng tiện ích này

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, chọn dịch vụ "Hồ sơ sức khoẻ", sau đó chọn "Nhà thuốc", nhập passcode để tiếp tục.

Bước 2: Chọn "Mua thuốc", sau đó chọn ứng dụng "Nhà thuốc Long Châu" (hiện nay trên ứng dụng VNeID đang kết hợp với nhà thuốc FPT Long Châu triển khai tính năng mua thuốc online)

Lợi ích khi mua thuốc trực tuyến trên VNeID- Ảnh 2.

Bước 2: Chọn "Mua thuốc", sau đó chọn ứng dụng "Nhà thuốc Long Châu" (hiện nay trên ứng dụng VNeID đang kết hợp với nhà thuốc FPT Long Châu triển khai tính năng mua thuốc online)

Lợi ích khi mua thuốc trực tuyến trên VNeID- Ảnh 3.

Bước 3: Nhấn Đồng ý, chọn Xác nhận chia sẻ thông tin rồi nhập passcode để đăng nhập hệ thống.

Bước 3: Nhấn Đồng ý, chọn Xác nhận chia sẻ thông tin rồi nhập passcode để đăng nhập hệ thống.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể tiếp tục mua thuốc.

Sau khi mua hàng, khách hàng có thể kiểm tra lại lịch sử mua thuốc bằng cách vào ứng dụng VNeID, chọn Hồ sơ Sức khỏe - Nhà thuốc - Lịch sử mua thuốc.

