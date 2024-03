Lời khai ban đầu của kẻ trộm đàn bò giữa đêm khuya

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ nghi can gây ra vụ trộm đàn bò tại xã Hải Dương, TP Huế.

Người bị bắt giữ là Ngô Phước (SN 1996; trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), hiện ở tại đường Hồng Khẳng, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Ông Ngô Phước - nghi can trộm đàn bò 12 con để đi bán. Ảnh: CACC.

Trước đó, do có ý định bắt trộm bò thịt còn sống của ông Phạm Thế B. tại xã Hải Dương nên rạng sáng ngày 1-3, Phước thuê một chiếc xe máy từ TP Huế đi đến chuồng nuôi bò của nạn nhân cạnh bên Trạm Y tế xã Hải Dương.

Đàn bò còn lại 11 con sau khi ông Ngô Phước bán một con.

Tại đây, Phước cất giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng lùa đàn bò gồm 12 con ra ngoài rồi dẫn đi ra đường chính từ xã Hải Dương lên thả rông tại một mảnh đất trống ở Tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng (TP Huế) chăm cho bò ăn cỏ với ý định kêu người bán dần.

Đến sáng 2-3, Phước đã bán được 1 con bò cho một lò mổ tại thôn Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Khi đang lùa đàn bò đi ăn Phước bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 11 con bò còn lại.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phước khai nhận là chủ quán bê thui ở phường Phú Thượng, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò. Do nợ nần túng quẫn, nên Phước đã nghĩ ra việc về Hải Dương trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.