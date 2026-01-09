HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lời khai của nam công nhân sát hại đồng nghiệp

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhiều lần bị anh D. dọa đánh và nghi ngờ anh này nhắn tin qua lại với vợ mình nên Sính đã ra tay sát hại người đàn ông đồng nghiệp này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng ngày 8-1 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phó Bảng, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Mua Mí Sính là nghi phạm đã sát hại đồng nghiệp cùng công ty rồi đốt nhà xưởng định tự tử.

Công nhân Hải Phòng sát hại đồng nghiệp vì mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng - Ảnh 1.

Mua Mí Sính tại cơ quan điều tra

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 6-1, tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long ở phường Chí Linh, TP Hải Phòng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Mua Mí Sính (SN 1994, trú tại xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy anh H.V.D. (SN 1989, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai).

Hậu quả, anh H.V.D. bị tử vong. Ngay sau đó, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ Mua Mí Sính.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng Mua Mí Sính để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8 giờ ngày 6-1, anh Q.V.S. là công nhân của Công ty TNHH Thương Mại Bảo Long đến xưởng sản xuất ống giấy thuộc công ty thì nghe thấy tiếng 2 công nhân đang cãi nhau. Khi anh S. vào trong xưởng thì phát hiện Mua Mí Sính đang sử dụng 1 thanh xà cầy vung lên đập liên tiếp vào đầu và người anh H.V.D. (SN 1989, trú tại xã Cầu Thia, tỉnh Lào Cai), làm máu nhiều ra nền xưởng. Thấy vậy, anh S. lao vào ôm, can ngăn nhưng bị Sính cầm thanh kim loại truy đuổi ra ngoài cổng xưởng.

Công nhân Hải Phòng sát hại đồng nghiệp vì mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng - Ảnh 2.

Xưởng sản xuất của công ty TNHH TM Bảo Long sau khi bị phóng hoả

Ngay sau đó, Sính đóng cổng xưởng, quay lại tiếp tục dùng thanh kim loại đánh vào đầu và người của anh D.. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Sính châm lửa đốt xưởng, rồi bỏ chạy lên trên nóc xưởng trốn thì bị lực lượng công an đến bắt giữ.

Hậu quả, anh D. tử vong do đa chấn thương; một số tài sản, thiết bị trong xưởng sản xuất ống giấy của công ty TNHH Thương Mại Bảo Long bị cháy.

Tại cơ quan điều tra, Mua Mí Sính bước đầu khai do bực tức vì trong quá trình làm việc tại công ty, nhiều lần bị anh D. có lời nói đe dọa đánh và nghi ngờ anh này nhắn tin qua lại với vợ mình, nên Sính đã ra tay sát hại anh D..

