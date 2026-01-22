Lời khai của người đàn ông bị khởi tố vì "cuốc xe" 200.000 đồng

Ngày 22-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Nang (SN 1970, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Phước Chỉ phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Phước Chỉ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại khu vực đường mòn từ cầu Gò Ngãi hướng ra biên giới, thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Chỉ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Nang điều khiển xe mô tô chở Hoàng Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nang khai làm nghề chạy xe ôm tại ngã tư Hữu Nghị (xã Bến Cầu). Khi đang chờ khách, Nang được một người đàn ông lạ mặt thuê chở người nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới xã Phước Chỉ ra đầu cầu Gò Ngãi để bàn giao cho ô tô đưa về TP HCM, với tiền công 200.000 đồng.

Trong quá trình di chuyển, Nang phát hiện 4 người đi bộ từ Campuchia sang Việt Nam qua đường mòn, Nang trực tiếp chở một người, số còn lại do người khác chở.

Khi đến đầu cầu Gò Ngãi thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt quả tang; các đối tượng khác đã bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Nang về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo khoản 1 Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.