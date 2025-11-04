HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lời khai gây sốc trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Anh Thư

(NLĐO) - Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc Kwak Jong-keun đã có lời khai gây sốc về cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

"Ông Yoon nêu tên ông Han Dong-hoon và một số chính trị gia khác, sau đó nói 'Đưa họ đến trước mặt tôi' và 'Tôi sẽ bắn chết họ nếu cần thiết'" - Korea JoongAng Daily trích dẫn lời khai của Cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc Kwak Jong-keun tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở phía Nam Seoul hôm 3-11.

Hàn Quốc: Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm khai ông Yoon đòi "bắn chết" các nhà lập pháp - Ảnh 1.

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc Kwak Jong-keun - Ảnh: YONHAP

Ông Kwak đã xuất hiện với vai trò nhân chứng trong phiên tòa xét xử vụ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc cầm đầu một cuộc nổi loạn thông qua việc ban hành lệnh thiết quân luật hồi tháng 12-2024.

Ông Han Dong-hoon được nhắc đến trong lời khai là cựu lãnh đạo Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) mà ông Yoon cũng là thành viên. Vào thời điểm đó, PPP là đảng cầm quyền.

Cũng theo ông Kwak, ông Yoon đã đưa ra tuyên bố này trong một bữa tối tại dinh thự tổng thống sau sự kiện Ngày Lực lượng Vũ trang (1-10-2024).

Theo các công tố viên, cuộc họp trong đó ông Yoon bị cáo buộc đã đưa ra tuyên bố trên còn có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng Yeo In-hyung cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ thủ đô Lee Jin-woo.

Ông Yoon phủ nhận cáo buộc này, nói rằng chúng "hoàn toàn sai sự thật" - theo nhóm luật sư của ông.

Hàn Quốc: Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm khai ông Yoon đòi "bắn chết" các nhà lập pháp - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại tòa án trong một phiên tòa trước đó - Ảnh: YONHAP

Cựu tổng thống bị luận tội mô tả cuộc gặp nói trên là "một cuộc họp ngẫu hứng", trong khi ông Kwak nói rằng ông Yoon đã liên lạc với ông ta vài ngày trước đó và bảo ông ta đến trong trang phục thường dân.

Ông Yoon cũng tuyên bố bữa tối chỉ đơn giản là một cử chỉ "khuyến khích", nói thêm ông Kwak đến sau 20 giờ và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang soju (một loại rượu) và bia thay vì các vấn đề nhà nước.

"Đó không phải là bối cảnh cho các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia" - ông Yoon cho biết.

Ông còn mô tả sự kiện đó giống một buổi ăn tối thân mật tại tư dinh, với một số món do ông tự chuẩn bị và cả món do đầu bếp nấu.

"Vì ông cứ khăng khăng vào phiên bản đó, tôi sẽ nói về những phần mà tôi không thể đề cập trước đó. Ông rõ ràng đã nhắc đến ông Han Dong-hoon và một số chính trị gia" - ông Kwak phản phá gay gắt.

Ông tiếp lời "Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ đề cập đến điều này với các công tố viên và chỉ nói về Han Dong-hoon. Nếu cựu Tổng thống Yoon không nói những lời đó, tôi đã không nhắc đến điều này".

Sau khi nghe những lời của ông Kwak, ông Yoon không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Một số lời khai khác của họ cũng tỏ ra mâu thuẫn. Đội ngũ pháp lý của ông Yoon sau đó đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ mọi lời khai của ông Kwak liên quan đến ông Han.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tòa hình sự

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tòa hình sự

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có mặt tại tòa án ở Seoul sáng 14-4 để tham dự phiên điều trần hình sự liên quan đến cáo buộc nổi loạn

Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol ra sao sau 4 ngày bị phế truất chức tổng thống?

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn ở dinh thự ở Hannam-dong, trung tâm Seoul – Hàn Quốc sau 4 ngày bị cách chức vì lệnh thiết quân luật vào 12-2024.

Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol sẽ không ra đi trong im lặng?

(NLĐO) - Việc Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất là một phép thử khác đối với chính trường của Hàn Quốc.

nổi loạn Yoon Suk-yeol thiết quân luật Hàn Quốc tình trạng thiết quân luật
