Lời nhắc khẩn cấp đến người cầm lái

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Doãn Tùng (45 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) do liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 26, khiến 3 thành viên trong một gia đình tử vong.



Hồi chuông cảnh tỉnh

Theo lời khai ban đầu, ông Tùng thực hiện vượt xe nhưng không kiểm soát được tình huống khi chiếc ô tô phía trước đột ngột chuyển hướng. Vụ tai nạn là lời cảnh tỉnh về sự bất cẩn khi tham gia giao thông có thể gây hậu quả thảm khốc không chỉ đối với người gây tai nạn mà còn đối với những người vô tội.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 17-4-2024, tại TP Thủ Đức, TP HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Cụ thể, ông N.N.T (SN 1982, quê Bình Thuận), điều khiển xe trộn bê-tông đã rẽ phải không đúng quy định, dẫn đến va chạm với xe máy do ông P.V.T (SN 2004, quê An Giang) điều khiển. Hậu quả là ông P.V.T bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 71%.

Chỉ hơn một tháng sau, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 4-6-2024, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác đã xảy ra tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Lần này, xe đầu kéo do ông V.V.P (SN 1985, quê Thanh Hóa), điều khiển đã va chạm liên hoàn với 4 ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ. Qua xác minh, CSGT biết được tài xế V.V.P lái xe liên tục quá 4 giờ và buồn ngủ, dẫn đến vụ tai nạn. Tổng thiệt hại của 4 ô tô trong vụ tai nạn này lên đến hơn 471 triệu đồng.

Theo thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, tại TP HCM vẫn có một bộ phận tài xế, chủ doanh nghiệp và chủ phương tiện chưa tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông, dẫn đến các hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn, chở quá khổ quá tải và lái xe quá thời gian quy định…

"Khi tham gia giao thông và thực hiện các hoạt động kinh doanh vận tải, cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Tài xế cần nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm sức khỏe, tập trung khi lái xe, quan sát cẩn thận khi chuyển hướng và giữ khoảng cách an toàn. Họ cũng phải tuân thủ các quy tắc khi vượt xe và đặc biệt, không lái xe sau khi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích…" - thượng tá Đoàn Văn Quới khuyến cáo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 17-4-2024 trên Quốc lộ 1 giữa xe trộn bê-tông và xe máy Ảnh: Phòng CSGT Công an TP HCM

Nhận thức rõ trách nhiệm, hoàn thiện kỹ năng

Thượng tá Đoàn Văn Quới cho biết để xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, pháp luật đã quy định rất cụ thể các hình thức xử lý, từ xử phạt vi phạm hành chính đến các biện pháp xử lý hình sự.

Đặc biệt, căn cứ quy định hiện nay, đối với các vụ TNGT gây ra hậu quả chết người, thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61-121% thì người gây tai nạn sẽ bị khởi tố vụ án hình sự. Đối với các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, tùy theo tính chất, mức độ hành vi có liên quan đến phương tiện, giao phương tiện, đến vụ TNGT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

"Do đó, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình và hành động một cách nghiêm túc để giảm thiểu TNGT. Chỉ khi mỗi người tham gia giao thông đều có ý thức và trách nhiệm, mới có thể xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh" - lãnh đạo phòng CSGT nhấn mạnh.

Phần lớn nguyên nhân của các vụ TNGT hiện nay xuất phát từ những yếu tố chủ quan của tài xế cũng là điều đáng lo ngại mà Cục CSGT nhìn thấy.

Theo thống kê của đơn vị này, trong 7 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 14.125 vụ TNGT đường bộ, làm chết 6.126 người, bị thương 10.953 người. Riêng các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc xảy ra 112 vụ TNGT, làm 46 người chết và bị thương 82 người. Phần lớn các vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, 57,14% số vụ TNGT trên tuyến đường cao tốc xảy ra trong khoảng thời gian từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau.

Qua phân tích, Cục CSGT xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc do lái xe chưa hoàn chỉnh kỹ năng, kiến thức khi tham gia giao thông. Cụ thể, việc không chú ý quan sát chiếm đến 22,32% tổng số vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc, cho thấy sự thiếu tập trung của tài xế là vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước đã gây ra 5,3% số vụ, đi không đúng phần đường, làn đường chiếm 2,67% và không chấp hành biển báo giao thông cũng chiếm 2,67%.

Cũng theo Cục CSGT, không chỉ dừng lại ở yếu tố chủ quan từ tài xế, một số bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường cao tốc cũng góp phần không nhỏ vào việc gia tăng nguy cơ tai nạn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lái xe, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa TNGT từ xa, từ sớm và tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường cao tốc. Đồng thời, CSGT sẽ triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm nghiêm khắc, hiện đại hóa công tác giám sát giao thông bằng cách áp dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại và trí tuệ nhân tạo.

CSGT TP HCM khởi tố 6 vụ án Trong 7 tháng đầu năm 2024, Phòng CSGT Công an TP HCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự liên quan đến các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Những vụ án này đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. "Các vụ án hình sự này không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của các vi phạm mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát và xử lý kịp thời các hành vi gây nguy hiểm trên đường. Việc khởi tố hình sự nhằm răn đe và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đồng thời đảm bảo rằng các vi phạm nghiêm trọng sẽ được xử lý một cách nghiêm khắc theo quy định của pháp luật" – lãnh đạo Phòng CSGT nói.