Ông N.X.H nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu từ xổ số tự chọn đạt 4.565 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2024. Công ty đã chi gần 2.500 tỉ đồng trả thưởng cho người chơi trúng giải.

Không chỉ tăng doanh thu, Vietlott còn có nguồn thu đáng kể từ hoạt động tài chính. Tính đến cuối tháng 6-2025, công ty gửi hơn 1.900 tỉ đồng tại ngân hàng, mang về 29 tỉ đồng tiền lãi – tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng kỳ, Vietlott chi 425 tỉ đồng hoa hồng cho các đại lý phát hành vé và gần 300 tỉ đồng cho chi phí kinh doanh xổ số.

Trừ hết các chi phí, Vietlott đạt lợi nhuận trước thuế hơn 244,4 tỉ đồng, cao hơn gần 16% so với nửa đầu 2024.

Gần đây, Vietlott thu hút sự chú ý của dư luận với một giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 39 tỉ đồng được trao đầu tháng 6 cho ông N.X.H. (Hà Nội), được công bố thuộc nhóm tuổi U80. Tuy nhiên, bức ảnh ông che mặt nhận thưởng do Vietlott phát hành đã làm dấy lên tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng gương mặt và phong cách của người trong ảnh trông trẻ hơn tuổi.

Trước nghi vấn, Chủ tịch Vietlott Nguyễn Thanh Đạm xác nhận ông N.X.H. thực tế thuộc nhóm tuổi 70-79. “So với nhiều người cùng lứa, ông có phong cách rất trẻ trung. Khi đến nhận thưởng, ông mặc quần jeans và áo thun. Điều này có thể khiến một số người nghi ngờ về danh tính” - ông Đạm lý giải.