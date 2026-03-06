HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lỗi vi phạm gì CSGT TPHCM đang cảnh báo, người dân cần lưu ý?

Anh Vũ

(NLĐO) - Một số lỗi vi phạm an toàn đường sắt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải đường sắt quốc gia.

Theo Phòng CSGT (Công an TPHCM), vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và các quy định về bảo đảm an toàn chạy tàu ở thành phố có diễn biến phức tạp.

img

Người dân băng qua đoạn đường sắt Bắc - Nam không đúng quy định trên đường Hoàng Văn Thụ, TPHCM.

Cụ thể, các hành vi vi phạm phổ biến, gồm: leo trèo, băng qua đường sắt không đúng nơi quy định; không giữ khoảng cách an toàn, không tuân thủ tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; phá hoại công trình, thiết bị phục vụ chạy tàu như rào chắn, biển báo, cáp tín hiệu, ray tàu…

Đáng nói, một số hành vi nguy hiểm do trẻ em thực hiện, xuất phát từ sự hiếu động, tò mò, thiếu hiểu biết về mức độ nguy hiểm của đường sắt, cùng với đó là sự buông lỏng trong công tác quản lý, giám sát của gia đình và người lớn.

Theo CSGT, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải đường sắt quốc gia, đồng thời đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Phòng CSGT đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Cạnh đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý đường sắt để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

Tin liên quan

Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

Danh sách 209 xe bị CSGT phạt nguội ở khu vực quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ

(NLĐO) - Trong tháng 2-2026, CSGT TPHCM đã ghi hình phạt nguội 209 ô tô dừng đỗ sai quy định.

Thi công không gọn, một nhà thầu ở TPHCM bị CSGT phạt

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức bị lực lượng CSGT TPHCM phạt do để các cục bê tông bó vỉa, nắp cống trên vỉa hè.

CSGT xử lý lỗi "đặc biệt nguy hiểm" trên cao tốc

(NLĐO) - 120 tài xế đã bị lực lượng CSGT xử lý do sử dụng điện thoại trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

CSGT vận tải đường sắt đường sắt vi phạm Giao thông đường sắt
