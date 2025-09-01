HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lớn lên từ cuộc thi khởi nghiệp

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Trải qua các cuộc thi khởi nghiệp, nhiều start-up đã học hỏi thêm kinh nghiệm, tìm ra hướng đi mới cho doanh nghiệp

Start-up Wheel - cuộc thi khởi nghiệp hằng năm lớn nhất Đông Nam Á, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP HCM tổ chức - đã giúp nhiều doanh nghiệp (DN) trẻ khẳng định vị thế và mở rộng thị trường.

Vượt qua hơn 2.000 hồ sơ dự thi ở Bảng Việt Nam, thương hiệu tương ớt Chilica đoạt giải nhất cuộc thi Start-up Wheel 2025 với giải thưởng trị giá 400 triệu đồng. Chilica đã chinh phục ban giám khảo bằng sản phẩm tương ớt lên men tự nhiên trong 12 tháng với giấm gạo, không gia nhiệt, giữ nguyên màu sắc và hương vị ớt tươi.

Cũng trong tháng 8, Chilica đã giành vị trí quán quân The Future Brand 2025 với giải thưởng trị giá 1,4 tỉ đồng. Cuộc thi này do Đài Truyền hình TP HCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nhà sáng lập Chilica, bày tỏ: "Điều tôi mong muốn nhất khi tham gia mỗi cuộc thi là được lắng nghe ý kiến ban giám khảo để có thêm chiến lược quảng bá, được người tiêu dùng biết đến và ủng hộ nhiều hơn".

Theo ông Hiền, 98% doanh thu của Chilica đến từ xuất khẩu. Thương hiệu này đang có hệ thống phân phối tại 13 thị trường và được bảo hộ tại hơn 30 quốc gia. Chilica đã mở rộng nhà máy, nâng công suất gấp 10 lần, song doanh thu vẫn chưa như kỳ vọng bởi thị trường trong nước còn chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Sau khi liên tiếp giành các giải thưởng, Chilica xác định sẽ đẩy mạnh sản phẩm vào thị trường trong nước.

Lớn lên từ cuộc thi khởi nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nhà sáng lập Chilica

Start-up Wheel 2025 còn ghi dấu ấn với nhiều gương mặt khởi nghiệp tiềm năng. Giải nhì trị giá 200 triệu đồng thuộc về Yeast Era (YERA) - start-up công nghệ sinh học sở hữu công nghệ lên men sinh khối độc quyền để sản xuất đạm men vi sinh.

Bà Lê Thanh Hoài Phương, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành YERA, cho hay đây là lần thứ ba YERA được vinh danh tại Start-up Wheel. "Giải thưởng lần này là sự công nhận giá trị công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi theo đuổi" - bà nhấn mạnh. Đến nay, YERA có nhiều sản phẩm tiêu biểu, được cấp 4 bằng sáng chế, chứng nhận an toàn; đồng thời từng giành giải nhất Techfest Quốc gia 2024.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Điều hành BSSC - Trưởng Ban Tổ chức Start-up Wheel 2025, nhìn nhận: "Start-up Wheel mang đến cho start-up cơ hội kết nối cố vấn, quỹ đầu tư và thị trường. Chúng tôi tự hào khi cuộc thi trở thành bệ phóng để start-up Việt hội nhập quốc tế, đồng thời là điểm đến uy tín của start-up toàn cầu".

Theo TS Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT Công ty CP IP Group - DN chuyên về tư vấn sở hữu trí tuệ, những cuộc thi như Start-up Wheel đóng vai trò như "lớp học thực chiến", giúp start-up trưởng thành hơn. Ở đó, các đội thi không chỉ được thử thách khả năng phát triển sản phẩm, marketing, gọi vốn, mà còn buộc phải nhìn lại ý tưởng xem có mới mẻ, bền vững và đủ sức cạnh tranh hay không.

Ông Lê Vũ Hoàng Lân, đại diện Công ty CP Giải pháp Nền tảng số Việt Nam, cho rằng việc khởi nghiệp ngày nay đã khác 5-10 năm trước. Nếu trước đây, chỉ cần ý tưởng và ít vốn là có thể khởi nghiệp thì ngày nay, thành công phụ thuộc vào mô hình kinh doanh bền vững, năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự đồng hành từ chuyên gia, nhà đầu tư. "Start-up càng sớm kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp càng rút ngắn con đường từ ý tưởng đến thị trường" - ông đánh giá.

Theo các chuyên gia, hành trình của start-up không kết thúc khi cuộc thi khép lại. Sau cuộc thi, start-up thường bước sang giai đoạn không còn sự chú ý của truyền thông hay nhà đầu tư, buộc họ phải tự xoay xở để biến ý tưởng thành sản phẩm được thị trường chấp nhận.

Trong giai đoạn này, thay vì mở rộng kinh doanh, start-up cần thử nghiệm sản phẩm ở quy mô nhỏ, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh để hoàn thiện. Việc kiểm soát chi phí, duy trì chất lượng ổn định và phân bổ nguồn lực hợp lý sẽ là yếu tố quyết định khả năng DN trụ vững trên đường dài. 

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, với giải thưởng vừa nhận được, Chilica sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh marketing và cải tiến sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, bà Lê Thanh Hoài Phương cho biết với khoản thưởng 200 triệu đồng từ cuộc thi, YERA sẽ sử dụng hiệu quả cho việc truyền thông, nghiên cứu và phát triển, nhằm đưa ra nhiều sản phẩm dinh dưỡng xanh - sạch - bền vững.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo