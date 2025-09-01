Lớn lên từ cuộc thi khởi nghiệp

Start-up Wheel - cuộc thi khởi nghiệp hằng năm lớn nhất Đông Nam Á, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP HCM tổ chức - đã giúp nhiều doanh nghiệp (DN) trẻ khẳng định vị thế và mở rộng thị trường.

Vượt qua hơn 2.000 hồ sơ dự thi ở Bảng Việt Nam, thương hiệu tương ớt Chilica đoạt giải nhất cuộc thi Start-up Wheel 2025 với giải thưởng trị giá 400 triệu đồng. Chilica đã chinh phục ban giám khảo bằng sản phẩm tương ớt lên men tự nhiên trong 12 tháng với giấm gạo, không gia nhiệt, giữ nguyên màu sắc và hương vị ớt tươi.

Cũng trong tháng 8, Chilica đã giành vị trí quán quân The Future Brand 2025 với giải thưởng trị giá 1,4 tỉ đồng. Cuộc thi này do Đài Truyền hình TP HCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nhà sáng lập Chilica, bày tỏ: "Điều tôi mong muốn nhất khi tham gia mỗi cuộc thi là được lắng nghe ý kiến ban giám khảo để có thêm chiến lược quảng bá, được người tiêu dùng biết đến và ủng hộ nhiều hơn".

Theo ông Hiền, 98% doanh thu của Chilica đến từ xuất khẩu. Thương hiệu này đang có hệ thống phân phối tại 13 thị trường và được bảo hộ tại hơn 30 quốc gia. Chilica đã mở rộng nhà máy, nâng công suất gấp 10 lần, song doanh thu vẫn chưa như kỳ vọng bởi thị trường trong nước còn chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Sau khi liên tiếp giành các giải thưởng, Chilica xác định sẽ đẩy mạnh sản phẩm vào thị trường trong nước.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nhà sáng lập Chilica

Start-up Wheel 2025 còn ghi dấu ấn với nhiều gương mặt khởi nghiệp tiềm năng. Giải nhì trị giá 200 triệu đồng thuộc về Yeast Era (YERA) - start-up công nghệ sinh học sở hữu công nghệ lên men sinh khối độc quyền để sản xuất đạm men vi sinh.

Bà Lê Thanh Hoài Phương, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành YERA, cho hay đây là lần thứ ba YERA được vinh danh tại Start-up Wheel. "Giải thưởng lần này là sự công nhận giá trị công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi theo đuổi" - bà nhấn mạnh. Đến nay, YERA có nhiều sản phẩm tiêu biểu, được cấp 4 bằng sáng chế, chứng nhận an toàn; đồng thời từng giành giải nhất Techfest Quốc gia 2024.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Điều hành BSSC - Trưởng Ban Tổ chức Start-up Wheel 2025, nhìn nhận: "Start-up Wheel mang đến cho start-up cơ hội kết nối cố vấn, quỹ đầu tư và thị trường. Chúng tôi tự hào khi cuộc thi trở thành bệ phóng để start-up Việt hội nhập quốc tế, đồng thời là điểm đến uy tín của start-up toàn cầu".

Theo TS Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT Công ty CP IP Group - DN chuyên về tư vấn sở hữu trí tuệ, những cuộc thi như Start-up Wheel đóng vai trò như "lớp học thực chiến", giúp start-up trưởng thành hơn. Ở đó, các đội thi không chỉ được thử thách khả năng phát triển sản phẩm, marketing, gọi vốn, mà còn buộc phải nhìn lại ý tưởng xem có mới mẻ, bền vững và đủ sức cạnh tranh hay không.

Ông Lê Vũ Hoàng Lân, đại diện Công ty CP Giải pháp Nền tảng số Việt Nam, cho rằng việc khởi nghiệp ngày nay đã khác 5-10 năm trước. Nếu trước đây, chỉ cần ý tưởng và ít vốn là có thể khởi nghiệp thì ngày nay, thành công phụ thuộc vào mô hình kinh doanh bền vững, năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự đồng hành từ chuyên gia, nhà đầu tư. "Start-up càng sớm kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp càng rút ngắn con đường từ ý tưởng đến thị trường" - ông đánh giá.

Theo các chuyên gia, hành trình của start-up không kết thúc khi cuộc thi khép lại. Sau cuộc thi, start-up thường bước sang giai đoạn không còn sự chú ý của truyền thông hay nhà đầu tư, buộc họ phải tự xoay xở để biến ý tưởng thành sản phẩm được thị trường chấp nhận.

Trong giai đoạn này, thay vì mở rộng kinh doanh, start-up cần thử nghiệm sản phẩm ở quy mô nhỏ, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh để hoàn thiện. Việc kiểm soát chi phí, duy trì chất lượng ổn định và phân bổ nguồn lực hợp lý sẽ là yếu tố quyết định khả năng DN trụ vững trên đường dài.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, với giải thưởng vừa nhận được, Chilica sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh marketing và cải tiến sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, bà Lê Thanh Hoài Phương cho biết với khoản thưởng 200 triệu đồng từ cuộc thi, YERA sẽ sử dụng hiệu quả cho việc truyền thông, nghiên cứu và phát triển, nhằm đưa ra nhiều sản phẩm dinh dưỡng xanh - sạch - bền vững.



