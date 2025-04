Long An bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người ở Tây Ninh

Ngày 29-4, Công an thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và bàn giao Thái Hà Lan (21 tuổi) và Võ Thanh Sơn (20 tuổi) - cùng ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh – cho cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ giết người.

2 đối tượng liên quan vụ giết người ở Tây Ninh

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28-4, Công an thị trấn Thạnh Hóa nhận được thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ về việc 2 đối tượng trên đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ N2, hướng từ huyện Tân Thạnh về thị trấn Thạnh Hóa.

Lập tức, Công an thị trấn Thạnh Hóa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh tổ chức chốt chặn, vây bắt.

Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, tại thị trấn Thạnh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng này.