Long An: Phá đường dây cấp khống hơn 3.000 chứng chỉ sơ cấp nghề

Ngày 13-12, thượng tá Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 8 bị can (bắt tạm giam 6 bị can và cho tại ngoại 3 bị can) trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang (đóng tại TP Tân An).

Bị can Đào Đức Hạnh lúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam

Trước đó, vào ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đức Hạnh ( 52 tuổi; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM). Thời điểm đó, Hạnh là Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang.

Sau khi bắt Hạnh, cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án và đến nay tiếp tục khởi tố, bắt thêm 8 bị can. Trong đó, 3 bị can Phạm Xuân Hải (39 tuổi), Hoàng Tiến Vũ (45 tuổi, anh vợ Hạnh) và Mai Hoài Tiên (34 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" với vai trò giúp sức cho Hạnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hải từng được Hạnh phân công làm Tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa tại Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang. Nhiệm vụ của Hải là tiếp nhận thông tin của người cần được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Hải cùng với Hạnh và Vũ lập khống hồ sơ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Mỗi tháng, Hải được Hạnh trả lương từ 7-12 triệu đồng.

Còn Vũ từng được Hạnh phân công làm Trưởng Phòng Đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang. Vũ cùng với Hạnh và Hải lập khống hồ sơ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Mỗi tháng, Vũ được Hạnh trả lương từ 15-20 triệu đồng.

Tiên vào làm tại Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang từ tháng 10-2022 và được Hạnh phân công làm Phó Trưởng Phòng Đào tạo. Tiên cùng với Hải và Vũ lập hồ sơ xét cấp 96 chứng chỉ thợ máy, thủy thủ và 166 chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản. Tiên được Hạnh trả lương mỗi tháng 11 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định Hải, Tiên và Vũ biết rõ Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang không thực hiện việc đào tạo nghề; biết rõ việc Hạnh nhận tiền để cấp chứng chỉ nghề cho người có nhu cầu, dùng chứng chỉ sơ cấp nghề được cấp để làm hồ sơ thi lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 và các chứng chỉ chuyên môn khác.

Bên cạnh việc khởi tố 4 đối tượng trên về tội "Nhận hối lộ", 5 bị can khác bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" cho Hạnh. Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh Hạnh nhận từ các đối tượng đầu mối để cấp khống 3.054 chứng chỉ sơ cấp nghề với giá từ 1,5-1,7 triệu đồng/chứng chỉ.