Long An tăng trưởng bền vững từ Chỉ thị số 40-CT/TW

Có dịp tham gia chuyến công tác tại tỉnh Long An do Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn thị sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, chúng tôi về huyện Châu Thành (Long An) giữa bạt ngàn màu xanh xen lẫn điểm hồng của những vườn thanh long đang vụ thu hoạch.







Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội

Cuối năm 2022, UBND huyện Châu Thành (Long An) ưu tiên tăng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) huyện trong năm 2023 lên 12 tỉ đồng. Đồng thời, vận động Công ty Bột giặt TICO dành hơn 5 tỉ đồng ủy thác qua NH CSXH để cho vay giúp nông dân tái sản xuất thanh long.



Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (ngoài cùng bên trái) thăm mô hình gia đình chị Nguyễn Thị Kim Em ở ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành vay 50 triệu đồng vốn chính sách để trồng và chăm sóc 0,2 ha thanh long

Theo báo cáo, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NH CSXH huyện Châu Thành đến nay đạt hơn 40 tỉ đồng, chiếm 10,17% tổng nguồn vốn, tăng 82,86% so với đầu năm, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện là 22,5 tỉ đồng, tăng 12 tỉ đồng.

Nguồn vốn chính sách cũng góp phần đưa dư nợ của NH CSXH huyện lên tới 390 tỉ đồng, tăng 19,73% so với năm 2022 và đang hỗ trợ cho 7.826 khách hàng.

Đây chỉ là một trong những hiệu ứng của việc tích cực triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

Đoàn công tác kiểm tra một số hộ vay vốn tại xã Phước Tân Hưng

Tại buổi làm việc với NH CSXH, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết hơn 9 năm qua việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã thực sự đi sâu vào đời sống xã hội và có tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Đến ngày 12-12-2023, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 435 tỉ đồng, chiếm 7,62% tổng nguồn vốn, tăng 78 lần so với trước khi có Chỉ thị số 40.

Ngoài ra, chi nhánh NH CSXH tỉnh Long An còn tiếp nhận một số nguồn vốn ủy thác của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh để cho vay các đối tượng được quy định theo từng chủ đầu tư và được ghi rõ trên hợp đồng ủy thác với tổng nguồn đạt 13,5 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 0,24% tổng nguồn vốn.

Tổng Giám đốc NH CSXH kiểm tra thông tin tại Điểm giao dịch xã





Tổng Giám đốc trao đổi, chia sẻ thông tin với một số Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại phiên giao dịch định kỳ hằng tháng tại xã của NH CSXH huyện Châu Thành

Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT NH CSXH tỉnh Long An, Tổng Giám đốc NH CSXH Dương Quyết Thắng biểu dương và ghi nhận những trợ lực mạnh mẽ của tỉnh Long An và các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng địa phương, góp phần đưa tín dụng chính sách trở thành một đòn bẩy phát triển kinh tế tỉnh một cách bền vững.