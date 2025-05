Long An thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư tại Trung Quốc

Từ ngày 12 đến 16-5, đoàn công tác của tỉnh Long An do ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Đại diện nhiều doanh nghiệp tại Long An cũng tham gia đoàn công tác, với mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong những lĩnh vực: Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, logistics, đô thị, sân golf, sản xuất linh kiện ô tô và hóa chất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Liêu Ninh, TP Thẩm Dương và TP Đại Liên; chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; ký kết hợp tác với Hội Hữu nghị Trung - Việt tỉnh Liêu Ninh. Bên cạnh đó, đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, làm việc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và các tập đoàn, nhà đầu tư tại những địa phương của Trung Quốc như Liêu Ninh, Quảng Châu, Thẩm Dương, Bắc Kinh.

Điểm nhấn của chuyến công tác này là Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa tỉnh Long An và tỉnh Liêu Ninh, tổ chức tại TP Đại Liên ngày 15-5. Đây là dịp để Long An quảng bá môi trường đầu tư - kinh doanh năng động, chính sách thu hút đầu tư minh bạch và tiềm năng tăng trưởng bền vững của địa phương này với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An và Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Liêu Ninh vào năm 2015. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Hội nghị này không chỉ tập trung xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu - cụm công nghiệp ở Long An mà còn tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Long An cũng sẽ giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa và nông nghiệp của địa phương, góp phần làm phong phú các cơ hội hợp tác đa ngành trong tương lai.

Đến nay, Long An đã tiếp nhận khoảng 1.540 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 14,4 tỉ USD. Trong đó, nhà đầu tư Trung Quốc có khoảng 704 dự án, vốn đăng ký trên 3,1 tỉ USD - đứng đầu về số dự án và đứng thứ hai về vốn đầu tư trong tổng số 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Long An.