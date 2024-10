Long An tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm", sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12.

Hoa hậu H’Hen Niê quảng bá ẩm thực Long An. Ảnh: L.AN

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch năm nay gồm 9 phần chính: Đêm hội truyền thống Long An; lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024; cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên, học sinh; hội nghị xúc tiến đầu tư Long An năm 2024; chương trình thể thao; không gian trải nghiệm du lịch Long An; không gian giao lưu văn hóa; hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TP HCM với 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Theo UBND tỉnh Long An, Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị di sản văn hóa đặc sắc, thành tựu kinh tế của địa phương... đến người dân, du khách trong và ngoài nước.