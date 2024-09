Long An trích 13,5 tỉ đồng quỹ cứu trợ ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ phía Bắc

Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với nhiều địa phương ở miền Bắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã trích 13,5 tỉ đồng từ nguồn quỹ cứu trợ để ủng hộ đồng bào tại 22 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều nơi ở tỉnh Thái Nguyên ngập sâu. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Số tiền được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phân bổ trực tiếp đến 22 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định và Hà Giang.

Bên cạnh đó, với tinh thần "Long An vì cả nước, Long An cùng cả nước", tỉnh Long An sẽ tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 3 gây ra, nhằm tiếp tục kêu gọi các cơ quan thông tấn báo chí, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân dành sự sẻ chia, giúp đỡ, chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn.

Đây là tấm lòng, nghĩa cử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An dành cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão, lũ, thiên tai.