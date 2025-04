Long An và Ibaraki - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm đầu tư vào Long An trong thời gian tới. Công ty Sekishoji cho biết doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực có khả năng mở rộng hợp tác về thương mại, chuỗi cung ứng dịch vụ, nguyên liệu khí.



Thời gian qua, Long An đã triển khai nhiều chương trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Ibaraki, từ đó thúc đẩy đào tạo lao động tay nghề cao. Theo bà Kawabe Mariko, Tổng Giám đốc Công ty Forgetec Kawabe, nhiều công nhân tay nghề cao của Long An đang làm việc tại doanh nghiệp này.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An (trái) và Giám đốc Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản

Trong buổi trao đổi với Hiệp hội Nông nghiệp Ibaraki (JA), bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị xuất khẩu. Bà Khanh còn nhấn mạnh cơ hội hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giống cây trồng, công nghệ canh tác tiên tiến và chế biến nông sản.

Đại diện Hiệp hội Hữu nghị Việt - Nhật Ibaraki đã thông tin về những mô hình, cách vận hành hệ thống sản xuất nông nghiệp của Ibaraki và kinh nghiệm từ khâu gieo trồng đến tiêu thụ, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao thương, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai bên.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn IHI tại Tokyo - Nhật Bản. IHI hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như: hàng không vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, máy móc công nghiệp và đóng tàu. Tại Việt Nam, IHI đã tham gia các dự án quan trọng như cầu Nhật Tân (Hà Nội), cầu Bính (Hải Phòng) và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Vân Phong 1.

Đại diện Tập đoàn IHI bày tỏ mong muốn hợp tác thi công Quốc lộ 1 và một số tuyến đường quan trọng khác tại Long An. Tập đoàn này đề xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để khắc phục nền đất mềm, giúp gia tăng độ bền và khả năng chịu tải của công trình.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An, đã giới thiệu về định hướng đầu tư 6 trục động lực của địa phương theo quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Trong các trục động lực này, hệ thống giao thông huyết mạch kết nối Long An với TP HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông của cả vùng.

Tỉnh Long An kỳ vọng với bề dày kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tập đoàn IHI sẽ tham gia đầu tư, tư vấn và thực hiện những dự án trọng điểm thuộc các trục động lực của địa phương. Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hỗ trợ thủ tục đầu tư, giúp IHI triển khai dự án hiệu quả.