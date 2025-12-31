HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Long Châu đồng hành cùng Bộ Y tế phòng ngừa và quản lý đột quỵ tại Việt Nam

PV

Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29-10, Long Châu đồng hành Bộ Y tế và các đơn vị triển khai hợp tác phòng ngừa, quản lý đột quỵ tại Việt Nam

Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29-10-2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã đồng hành cùng Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bayer và các đơn vị chính thức khởi động chương trình "Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam".

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực hợp tác công - tư toàn diện trong giảm thiểu gánh nặng tử vong và tàn phế do đột quỵ, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chương trình hợp tác được Bộ Y tế định hướng triển khai dài hạn đến năm 2035, gắn với chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và tinh thần chuyển đổi từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động.

Long Châu đồng hành cùng Bộ Y tế phòng ngừa và quản lý đột quỵ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tâm trong giai đoạn đầu là xây dựng chiến dịch truyền thông quốc gia "Đột quỵ - Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh" hướng đến gia tăng nhận thức cộng đồng về đột quỵ; đồng thời ứng dụng AI trong tư vấn và chẩn đoán sớm nguy cơ. Với mạng lưới rộng khắp "gần dân - sát dân" phủ khắp 34 tỉnh thành, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu giữ vai trò then chốt trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức toàn dân về dự phòng và quản lý đột quỵ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực tham gia cấp cứu kịp thời, kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong "thời gian vàng", góp phần bảo vệ sự sống người dân.

Đại diện Long Châu bày tỏ, trong bối cảnh đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng phải bắt đầu từ công tác nâng cao nhận thức, tầm soát sớm, quản lý nguy cơ và kết hợp chặt chẽ với các giải pháp điều trị khoa học. Trên cơ sở hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, Long Châu cam kết đồng hành lâu dài cùng ngành y tế trong dự phòng và xây dựng sức khỏe cộng đồng bền vững, góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

