Sức khỏe

Long Châu hợp lực xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa

PV

Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã tham dự Hội nghị Chỉ đạo tuyến Nhi khoa 2025 do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức

Hội nghị có sự góp mặt của đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), đại diện các Sở Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng nhiều cơ quan y tế.

Tại sự kiện, Long Châu đã cập nhật các định hướng trọng tâm về chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm, tăng cường chăm sóc bệnh nhi. Qua đó, đơn vị góp phần hiện thực hóa chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam một cách toàn diện, công bằng và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, thúc đẩy quá trình xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa.

Long Châu hợp lực xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa - Ảnh 1.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu tích cực lan tỏa tinh thần và chủ động triển khai các định hướng của Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe trẻ em đến cộng đồng. Đồng thời, hệ thống đẩy mạnh hợp lực chiến lược cùng các cơ quan y tế từ tuyến đầu đến địa phương trong công tác bảo vệ trẻ em, phổ cập kiến thức y khoa, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Thời gian tới, Long Châu tập trung nâng cao năng lực tư vấn, chăm sóc và xử trí khẩn cấp cho đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm, cấp cứu nhi, bệnh lý mạn tính ở trẻ gia tăng. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục sứ mệnh vì sức khỏe trẻ em bằng nguồn thuốc tốt, vắc-xin chất lượng cùng dịch vụ y tế an toàn và minh bạch.

Những nỗ lực này góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công, đồng thời thắt chặt cam kết lâu dài của doanh nghiệp về xây dựng cộng đồng khỏe mạnh bền vững, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

