"Lột da" hàng me tây cổ thụ tuyệt đẹp ở Quảng Ngãi

Chiều 9-7, bà Ngô Thị Sâm - Chủ tịch UBND xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết cơ quan chức năng và các hộ dân đang tiến hành bôi thuốc liền sẹo, kích rễ và băng bó lại các cành me tây cổ thụ bị lột vỏ.

Theo bà Sâm, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã Đăk Tô đã phát hiện hàng me tây cổ thụ nằm bên Tỉnh lộ 672, đoạn qua địa bàn xã, bị lột vỏ. Qua làm việc, 2 hộ dân trên địa bàn thừa nhận đã cạo vỏ các cành cây này.

Hàng me tây cổ thụ bị cạo vỏ - Ảnh MXH

Các hộ này giải thích rằng do cây có tán rộng, nhiều cành ngã về phía ruộng lúa làm che mất ánh sáng. Do diện tích lúa ở khu vực tán cây che phủ không cho năng suất nên họ đã cạo vỏ cho cành héo lá, chết đi nhằm lấy ánh sáng cho ruộng lúa.



Chính quyền xã Đắk Tô đã hỗ trợ mua thuốc liền sẹo, kích rễ... để khắc phục, bó lại các cành cây hư hỏng.

"Nhiều người dân nghĩ đơn giản, thấy ruộng lúa bị rợp bóng cây thì tìm cách làm cho lúa phát triển, năng suất hơn chứ không có mục đích nào khác" - bà Sâm nhận xét.

Hàng cây me tây đã có từ hàng trăm năm nay - Ảnh MXH

Vỏ cây bị cạo vứt đầy gốc cây - Ảnh MXH

Dọc Tỉnh lộ 672, đoạn từ xã Đắk Tô đến xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi có hàng me tây được trồng từ trăm năm trước. Những cây me tây cao lớn, gốc nhiều người ôm, cho lá xanh mướt và ra hoa đỏ rực rỡ khi vào mùa. Nơi đây từ nhiều năm qua đã trở thành địa điểm "check in" quen thuộc của người dân địa phương. Những cây me tây bị cạo vỏ thuộc địa phận xã Đăk Tô.