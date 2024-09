Sau khi gặp Nga, ngày 10-9, ĐTVN sẽ gặp Thái Lan, xen giữa hai trận của ĐTVN là trận Nga gặp Thái Lan ngày 7-9. Trên lý thuyết Nga là đội mạnh nhất với vị trí 33 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn xa Thái Lan (101) và Việt Nam (115).

Thực tế đội Nga qua Việt Nam với đội hình không phải là mạnh nhất. Họ cũng gặp trở ngại về thời tiết khi từ xứ lạnh chuyển qua xứ nóng, cũng như chỉ đến trước giờ thi đấu một ngày nên chỉ có một buổi tập. Thế nhưng Valery Karpin phát biểu trong họp báo về mục tiêu của đội Nga là thắng cả hai trận, và đó là mục tiêu duy nhất, ngoài ra ông không quan tâm đến những khó khăn về thời tiết hay cả về vấn đề thời gian, vì những sự việc này rất là bình thường với đội Nga trong những đợt FIFA Days.

Với những con người cũ, ông Kim sẽ làm mới như thế nào?

Di chuyển đến Việt Nam bằng chuyên cơ với lực lượng lên đến 60 người trong đó có gần 30 cầu thủ. Với hai trận diễn ra liên tiếp và chỉ có gần hai ngày hồi phục, HLV Karpin khẳng định Nga sẽ sử dụng hai đội hình gần như là sẽ khác nhau để tránh tối đa chấn thương xảy ra với cầu thủ khi thi đấu với hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi đó đội Thái Lan cũng không tham dự giải với lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng những trụ cột dạn dày kinh nghiệm như Dangda, Theerathon, Chanathip, Yooyen. Do đó HLV Masatada Ishii cũng không đặt nặng chuyện thắng thua ở giải giao hữu này.

Mục đích của HLV Masatada Ishii vì muốn tìm thêm nhân tài và thử nghiệm nên ông triệu tập tám gương mặt mới, gồm năm tân binh và ba cầu thủ chưa từng ra sân thi đấu cho đội tuyển Thái Lan, trong đó có bốn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm hai tiền đạo Ekanit Panya (Urawa Reds, J-League 1), Patrik Gustafsson (Nara, J-League 3) và hai hậu vệ Elias Dolo (Bali United, Indonesia) Nicholas Mikkelson (Obi Odense, giải hạng hai Đan Mạch).

LPBank Cup 2024: Chờ đợi gì ở đội tuyển Việt Nam?

Dù không nói ra, nhưng HLV Ishii gián tiếp cho biết mục đích tham dự giải của đội Thái Lan không tập trung vào các đối thủ mà là xem lại bản thân, đội Thái Lan cần biết rõ sức mạnh để hướng tới những giải chính thức hơn là chiến thắng ở giải giao hữu.

Vậy ĐTVN cần gì ở Cúp quốc tế LPBank 2024? Khi gọi lại gần như toàn bộ các cựu binh, hoàn toàn không có gương mặt mới nào, đồng thời để cho những cầu thủ tuổi dưới 23 từng khoác áo ĐTVN như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn… thi đấu cho đội U22 Việt Nam ở giải giao hữu tại Trung Quốc – xem như giải lần này, HLV Kim Sang-sik đã khép lại câu chuyện trẻ hóa.

Thực tế này phản ánh điều gì? Khác với hai trận đầu tiên thua Iraq 1-3 và thắng Philippines 3-2 ở vòng loại World Cup 2026 trong bối cảnh không biết gì về bóng đá Việt Nam cũng như thiếu cả thời gian chuẩn bị. Lần này, HLV Kim Sang-sik có đến 3 tháng đi khắp nơi theo dõi V-League, thế mà ông Kim không chọn thêm được nhân tố mới nào, điều này phản ánh rất rõ mà ai cũng biết: BĐVN đang thiếu hụt nhân lực!

Thiếu đến nỗi khi tiền vệ có duyên ghi bàn Phan Văn Đức trở lại sau thời gian dài chấn thương, không ít người hy vọng và chờ đợi Đức sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho ĐTVN. Thế nhưng Đức có mặt trong danh sách ĐTVN lần này là do anh được bổ sung vào giờ chót khi Nguyễn Văn Toàn chấn thương.

Trước thực trạng này, điều chờ đợi ở ĐTVN là xem HLV Kim "làm mới đội hình cũ" ra sao?

Dù không có thời gian chuẩn bị ở vòng loại Wolrd Cup 2026, nhưng ở những phút cuối trận gặp Iraq, trong bối cảnh ĐTVN bị dẫn trước 2-0, HLV Kim Sang-sik thay hậu vệ kiêm tiền vệ cánh Phan Tuấn Tài bằng tiền vệ Tuấn Anh ở phút 74, đồng thời chuyển hệ thống phòng ngự từ 3 trung vệ qua hệ thống 4 hậu vệ. Với chiến thuật 4-2-3-1, phút 84 ĐTVN có bàn gỡ 1-2 của tiền đạo cánh Phạm Tuấn Hải rồi sau đó ĐTVN thua chung cuộc 1-3 khi bị thủng lưới phút 90+2.

Thay đổi đấu pháp 4-2-3-1 không phải là ngẫu nhiên đối với HLV Kim, vì đó là chiến thuật ông thường xuyên áp dụng khi dẫn dắt thành công CLB Jeonbuk Hyundai Motors với danh hiệu vô địch Hàn Quốc 2021.

Với lực lượng tập trung lần này, rõ ràng HLV Kim đã chuẩn bị sẵn để có thể linh hoạt sử dụng hai sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 3-4-3. Việc thử nghiệm này sẽ giúp HLV Kim có được đánh giá tốt hơn trước khi định hình lối chơi cho ĐTVN và từ đó sẽ chọn nhân lực sao cho phù hợp.

20 giờ hôm nay, 5-9, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ thi đấu trận đầu tiên với đội Nga ở Cúp quốc tế LPBank 2024,

Không khác mấy khi so với hai đội Nga và Thái Lan, ĐTVN cũng thiếu trụ cột do chấn thương, cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi các cầu thủ của hai đội Thanh Hóa và Nam Định tập trung lên tuyển trễ do phải thi đấu trận Siêu cúp quốc gia, đồng thời phong độ các tuyển thủ chưa vào thời điểm tốt nhất khi tất cả còn trong giai đoạn chuẩn bị V-League 2024-2025.

Nhưng vì là đội chủ nhà, hơn nữa ĐTVN cũng đã khiến người hâm mộ thất vọng sau cuộc cách mạng trẻ hóa cùng cách tân lối chơi của HLV Philippe Troussier, nên Cúp quốc tế LPBank 2024 lần này, ĐTVN cũng ít nhiều bị sức ép. Liệu cách chọn cầu thủ có phong độ tốt nhất, hy vọng có thành tích dựa trên nền tảng cũ - bản lĩnh và kinh nghiệm - có thành hiện thực?

Nói đi cũng phải nói lại, với thực lực và nguồn lực hiện nay của BĐVN, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik có được những thành tích như thời HLV Park Hang-seo đã là rất khó. Do đó, với HLV Kim Sang-sik tại Cúp quốc tế LPBank 2024 lần này, điều chúng ta chờ đợi là với những con người cũ, ông Kim sẽ làm mới như thế nào?