Lũ cát đỏ tràn xuống Quốc lộ 1, giao thông ách tắc

Chiều tối 15-9, các lực lượng vẫn túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng bị cát tràn.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, lũ cát đỏ từ trên đồi cát cao theo nước mưa chảy tràn xuống phủ mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1651+100 qua thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Lũ cát đỏ tràn xuống 2 bên đường Quốc lộ 1, giao thông ách tắc. Ảnh: DT



Cát từ đồi tràn xuống phủ kín mặt đường ở cả hai chiều lưu thông, tạo thành một lớp dày khoảng 0,5m kéo dài chừng 100m, khiến các phương tiện trên Quốc lộ 1 bị ách tắc hoàn toàn.

Khu vực cát sạt lở nằm cách mặt đường khoảng 150m. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng CSGT có mặt để chốt chặn, ngăn xe cố đi qua.

Cơ quan chức năng nổ lực dọn lòng đường. Ảnh: DT



Chính quyền địa phương cũng khẩn trương điều xe múc, xe ben đến dọn dẹp, giải phóng tuyến đường.

Đến 17 giờ cùng ngày, phần đường Quốc lộ 1 bên hướng Bắc - Nam đã khơi thông được 1 làn để các xe lưu thông. Phần đường bên hướng còn lại vẫn tạm đóng để cào dọn lớp cát dày.