Mưa lớn từ ngày 31-7 đến 2-8 đã gây ra lũ quét ở Điện Biên, dẫn đến sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các xã như Xa Dung, Tìa Dình và Mường Luân. Các khu vực khác như Pú Nhi, Na Son, và Tuần Giáo cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục để bảo vệ người dân và tài sản.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến hiện trường ngày 2-8 chỉ đạo khắc phục hậu quả và trao quà, động viên người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, đến 11 giờ ngày 2-8, lũ quét làm 10 người chết và 7 người bị thương; 319 hộ bị thiệt hại, nhà cửa bị cuốn trôi, sạt lở do mưa lũ; nhiều trụ sở của Nhà nước, trường học bị phá hủy...

Tài sản của người dân như xe máy, trâu, bò… bị cuốn trôi. 33,6 ha lúa ngập úng, bị sạt lở vùi lấp gây thiệt hại; 8,4 ha ngô, dứa rau màu các loại bị ngập úng… Tỉnh Điện Biên ước tổng thiệt hại 300 tỉ đồng.

Sáng 2-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tới bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên), bản chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do lũ quét gây ra.

Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét ở Điện Biên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Điện Biên báo cáo cụ thể các khu vực còn chưa tiếp cận được, lập danh sách các bản đang mất liên lạc, huy động các phương tiện, lực lượng để sớm kết nối trở lại. Những bản vùng sâu, vùng xa, nếu cần thiết sẽ được hỗ trợ bằng phương tiện chuyên dụng và thiết bị liên lạc vệ tinh.

Điện Biên cần tập trung tổng hợp thiệt hại ban đầu, đặc biệt là về người mất tích, người bị thương, nhà cửa bị sập, hệ thống giao thông, điện, viễn thông... để báo cáo Chính phủ xem xét, hỗ trợ khẩn cấp.

"Chúng ta phải hành động nhanh, quyết liệt, không được để người dân thiếu đói, bị cô lập kéo dài, không có thông tin. Trong mọi tình huống, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ và người dân vùng lũ. Các cấp, ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ phải coi đây là trận tuyến bảo vệ dân bằng mọi giá" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Do địa phương là tỉnh miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách Trung ương (trên 90%), không có khả năng tự cân đối ngân sách để khắc phục những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đề nghị Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Điện Biên để khắc phục thiệt hại do thiên tai với kinh phí khoảng 300 tỉ đồng.