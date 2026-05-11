Pháp luật

Lừa chỉ đường rồi đưa thiếu nữ 16 tuổi về nhà hiếp dâm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thay vì chỉ đường, Dụng đã đưa thiếu nữ 16 tuổi về nhà thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng.

Ngày 11-5, theo thông tin từ VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Lừa chỉ đường rồi đưa thiếu nữ 16 tuổi về nhà hiếp dâm - Ảnh 1.

Lê Văn Dụng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, rạng sáng ngày 19-4-2026, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M. (SN 2010), về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh, điều tra.

Theo nội dung trình báo, khoảng 0 giờ ngày 19-4, cháu M. di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng, khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe.

Người đàn ông, sau đó được xác định là Lê Văn Dụng, đã chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu M. để dẫn đi.

Tuy nhiên, thay vì chỉ đường, Dụng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu M. vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng.

Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu M. bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bé gái 12 tuổi bị khống chế, hiếp dâm trong quán cà phê chòi

(NLĐO) – Dụ dỗ bé gái 12 tuổi vào quán cà phê chòi, Lê Thanh Tuấn đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Bắt tạm giam bảo vệ trường tiểu học 4 lần hiếp dâm nữ sinh

(NLĐO) - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Khai thừa nhận đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

"Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái dưới 10 tuổi

(NLĐO) – Tại thời điểm bị "yêu râu xanh" hiếp dâm, bé gái ở tỉnh Cà Mau chỉ mới dưới 10 tuổi

