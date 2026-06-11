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Thể thao

Lựa chọn khó của các ứng viên vô địch

Hoàng Hiệp

Với quy mô mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 thật sự "nóng" về bài toán nhân sự của các nhà cầm quân.

Phép thử chọn người đá chính

Ở đội tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel đứng trước 2 phương án cho vị trí tiền vệ tấn công chủ lực phía sau Harry Kane là Jude Bellingham và Morgan Rogers. Ngôi sao của Real Madrid vẫn là biểu tượng lớn nhất của thế hệ trẻ bóng đá xứ sở sương mù. Thế nhưng, mùa giải 2025-2026 chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng cho "Los Blancos" cùng những dấu hỏi về thể trạng và sự phù hợp chiến thuật khiến Bellingham không còn nắm giữ vị thế tuyệt đối.

Ngược lại, Rogers nổi lên như một lựa chọn ổn định hơn. Trong màu áo nhà vô địch Europa League Aston Villa, cầu thủ sinh năm 2002 có 14 pha lập công và 12 đường kiến tạo. Đến hiện tại, chưa ai trong 2 tiền vệ này thực sự chiếm ưu thế vượt trội. Vì vậy, trận giao hữu gặp Costa Rica rạng sáng 11-6 (giờ Việt Nam) sẽ là phép thử quyết định để xác định người nào được đá chính trong sơ đồ tấn công của "Tam sư".

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Kai Havertz là niềm hy vọng lớn trên hàng công tuyển Đức. Ảnh: ARSENAL FC

Tại Tây Ban Nha, cuộc tranh luận lại diễn ra ở vị trí khung gỗ. Unai Simon gần như là ưu tiên số 1 dù David Raya đang có phong độ thăng hoa cùng 3 danh hiệu "Găng tay vàng" liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Kinh nghiệm tại đội tuyển quốc gia là hạn chế lớn nhất của thủ thành thuộc biên chế Arsenal. Kể từ chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch ở UEFA Nations League hồi tháng 11-2024, Raya mới có 1 trận bắt chính duy nhất. Trong khi đó, De la Fuente lại nghiêng về sự ổn định và tính kế thừa của Simon hơn là phong độ xuất thần của Raya.

Chưa tìm được trung phong thực thụ

Brazil thậm chí còn đối mặt với vấn đề phức tạp hơn khi chưa tìm được trung phong thực thụ. Matheus Cunha của Man United đang giữ chiếc áo "số 9" của tuyển Brazil tại World Cup 2026. Song tiền đạo 27 tuổi chỉ ghi được 1 bàn sau 23 lần ra sân cho những "vũ công Samba".

Ở Argentina, HLV Lionel Scaloni sẽ cần phải dung hòa 2 trung phong chất lượng cao là Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Alvarez mang đến sự đa năng và khả năng di chuyển rộng, còn Martinez có hiệu suất ghi bàn ổn định hơn trong 2 năm qua ở cả Inter Milan lẫn "La Albiceleste".

Ứng viên vô địch số 1 Pháp đang sở hữu hàng công đầy rẫy ngôi sao như Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue. Lúc này, tâm điểm lại dồn vào vai trò chiến thuật của Rayan Cherki, tiền vệ có mùa giải đầu tiên tại Premier League vô cùng ấn tượng. HLV Didier Deschamps sẽ ưu tiên sự chắc chắn của Aurélien Tchouaméni và Adrien Rabiot ở tuyến giữa. Điều này khiến Cherki có thể chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược bất chấp sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ "Les Bleus".

Việc thiếu một tiền đạo sắc bén đã kìm hãm sự phát triển của "Die Mannschaft" trong nhiều năm gần đây. Lần này, "cỗ xe tăng" có Kai Havertz đã ghi được 9 bàn thắng dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Deniz Undav bùng nổ trong màu áo Stuttgart nhưng lại thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu lớn. Nick Woltemade góp 4 pha lập công cho tuyển Đức ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu song đang sa sút tại Newcastle và chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ. 

Các đại diện được đánh giá là ứng viên vô địch World Cup 2026 đều có chiều sâu đội hình ở một số vị trí nhất định. Song việc quyết định cầu thủ nào nên đá chính và ai nên vào sân từ băng ghế dự bị đang là bài toán khó của các chiến lược gia.

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