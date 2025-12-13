Lựa chọn "nhân vật của năm 2025" gây tranh luận

Công nghệ này tác động đến mọi lĩnh vực, từ kinh tế cho đến giáo dục. Theo Time, "những kiến trúc sư của AI" được vinh danh vì họ đã mở ra thời đại máy móc biết suy nghĩ, khiến nhân loại vừa phấn khích vừa lo lắng, làm thay đổi sâu sắc thế giới hiện tại cũng như làm được những điều trước đây tưởng chừng không thể.

Trang Euronews cho rằng lựa chọn trên phản ánh sự thống trị của AI trong tin tức, các cuộc tranh luận công khai, cũng như những lo ngại về sự trỗi dậy của công nghệ này. Trong khi đó, một số chuyên gia cũng nhận định đây là lựa chọn hợp lý vì năm 2025 đánh dấu thời điểm AI chuyển từ một công nghệ mới mẻ được những người tiên phong thử nghiệm thành công nghệ được đông đảo người dùng xem là một phần trong đời sống hằng ngày của họ.

Bà Jessica Sibley, Giám đốc điều hành tạp chí Time, trả lời phỏng vấn tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) hôm 11-12, bên cạnh là bìa “Nhân vật của năm” Ảnh: AP

Dù vậy, theo AP, cũng có ý kiến tỏ ra thận trọng trước làn sóng bùng nổ AI và cuộc chạy đua tạo ra các hệ thống ngày càng mạnh hơn. Ông Anthony Aguirre, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Future of Life Institute chuyên về vấn đề an toàn AI (Mỹ), cho rằng các công ty AI lớn đang cố gắng thay con người trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống và nếu không có quy định hay biện pháp bảo vệ rõ ràng, tác động lên xã hội có thể vô cùng nghiêm trọng.

Ngoài ra, đài CNN lưu ý lựa chọn trên công bố đúng vào ngày kém vui đối với nhiều cổ phiếu liên quan đến AI tại Mỹ. Cổ phiếu của hãng điện toán đám mây Oracle giảm 11% trong phiên giao dịch hôm 11-12 (giờ địa phương) sau khi công ty này báo cáo các khoản chi phí khổng lồ liên quan đến AI và kết quả kinh doanh không như kỳ vọng. Đà giảm này kéo theo giá nhiều cổ phiếu của hãng chip NVIDIA, hãng chip nhớ Micron và nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây CoreWeave cũng giảm.