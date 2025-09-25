Lừa đảo ăn theo iPhone 17: Người dùng cần cảnh giác

Tội phạm mạng tận dụng sự kiện để giăng bẫy người dùng bằng website giả mạo, xổ số ảo và lời mời "trải nghiệm sản phẩm sớm". Chiêu thức thường gặp là giả lập trang Apple Store, mời đặt trước iPhone với số lượng "có hạn". Khi nhập thông tin thanh toán, nạn nhân mất dữ liệu thẻ thay vì có đơn hàng thật. Các chương trình trúng iPhone miễn phí cũng lan tràn, yêu cầu cung cấp email, số điện thoại và trả phí dịch vụ. Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo còn tạo bình luận giả xác nhận phần thưởng.

Đáng chú ý, kẻ gian còn đánh vào tâm lý muốn trải nghiệm công nghệ mới. Chiêu trò "người thử nghiệm iPhone 17" dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân và phí vận chuyển, nhưng hoàn toàn không có sản phẩm nào được gửi. Thay vào đó, dữ liệu của họ bị lợi dụng cho các chiến dịch lừa đảo tinh vi hơn.

Một trò lừa đảo với khảo sát thu hút người dùng trở thành "người thử nghiệm" iPhone mới

Chuyên gia Phân tích Nội dung Web - bà Tatyana Shcherbakova (Kaspersky) cảnh báo: "Tội phạm mạng luôn biết cách tận dụng sức nóng từ các đợt ra mắt sản phẩm lớn, biến sự háo hức của người dùng thành cơ hội để đánh cắp dữ liệu. Theo quan sát của chúng tôi, những chiêu thức lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, không chỉ còn là các email giả mạo sơ sài, mà đã được cải tiến thành các website với thiết kế giao diện tương tự những trang web chính thống. Người dùng cần đặt sự cảnh giác lên hàng đầu, luôn kiểm chứng thông tin, thay vì hành động theo cảm tính, để tránh trở thành nạn nhân của các mối đe dọa này".

Kaspersky khuyến nghị người dùng thực hiện các biện pháp sau để chủ động bảo vệ bản thân trước làn sóng lừa đảo ăn theo sự kiện ra mắt iPhone 17:

- Chỉ mua từ nguồn chính thức: đặt hàng qua website của Apple, nhà bán lẻ được ủy quyền tránh truy cập các trang giả mạo.

- Luôn kiểm tra kỹ đường dẫn website: không nhấp vào email, tin nhắn hay quảng cáo tự động hứa hẹn khuyến mãi hay trúng thưởng.

- Tránh chia sẻ dữ liệu cá nhân để nhận quà tặng: các chương trình uy tín hiếm khi yêu cầu thông tin nhạy cảm ngay từ đầu. Nếu bị hỏi tên, số thẻ hay địa chỉ, hãy coi đó là dấu hiệu cảnh báo.

- Kích hoạt xác thực 2 yếu tố cho tài khoản Apple ID và các ứng dụng tài chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra sao kê để phát hiện sớm giao dịch bất thường.

Đặc biệt, Kaspersky nhấn mạnh người dùng có thể chủ động bảo vệ bản thân bằng Kaspersky Plus. Giải pháp này tích hợp:

- Công nghệ chống lừa đảo (Anti-Phishing & Safe Browsing) phát hiện và chặn ngay website giả mạo.

- VPN không giới hạn, dữ liệu an toàn khi mua hàng trực tuyến. Quản lý mật khẩu an toàn giúp tránh nguy cơ rò rỉ tài khoản.

- Trong thời điểm các đợt ra mắt sản phẩm công nghệ luôn đi kèm sóng lừa đảo, việc kết hợp cảnh giác cá nhân với công cụ bảo mật hiện đại chính là "lá chắn" bảo vệ tốt nhất cho người dùng.