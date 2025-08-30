HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lừa đảo bán 2 triệu đồng một giấy mời xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9

P.Dương

(NLĐO) - Phan Hạnh Thương sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời xem diễu binh với giá 2 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh". ‎

- Ảnh 1.

Phan Hạnh Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

‎‎Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Lễ kỷ niệm A80)./p>

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào. Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương.

Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "khách" yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

- Ảnh 3.

Phan Hạnh Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

‎Lừa đảo bán giấy mời diễu binh, chiếm đoạt 135 triệu đồng

Tính đến ngày 27-8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

‎Ngày 29-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

‎Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

‎Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng A80 diễu binh lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản
