Luật Hàng không cần bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 16-6 chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Hồ sơ chính sách của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đưa chính sách phát triển công nghiệp hàng không thành một nội dung riêng, độc lập, có lộ trình cụ thể. Ảnh: Minh Khôi

Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết cơ quan soạn thảo đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi.

Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không, trong đó làm rõ vai trò, địa vị pháp lý của nhà chức trách hàng không và nhà chức trách an ninh hàng không; phát triển công nghiệp hàng không.

Hoàn thiện chính sách về an toàn hàng không, bám sát 8 yếu tố trọng yếu trong hệ thống giám sát an toàn của ICAO.

Cập nhật, bổ sung chính sách về an ninh hàng không, coi đây là bộ phận của an ninh quốc gia, có tổ chức chuyên trách, cơ chế điều tra độc lập.

Sửa đổi chính sách về đầu tư, khai thác cảng hàng không, sân bay, đặc biệt các sân bay lưỡng dụng có yếu tố quốc phòng - an ninh và cơ chế hợp tác công - tư (PPP).

Phát triển vận tải hàng không, bao gồm chính sách khuyến khích hãng vận tải hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, trách nhiệm hãng hàng không.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với thiết bị bay không người lái, taxi bay, nhằm cập nhật xu hướng công nghệ và mở đường cho thí điểm mô hình mới.

Bộ Xây dựng đề xuất phân quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ Xây dựng để tránh trùng lặp với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Mở đường cho phát triển ngành hàng không

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách mới về hàng không phải mở đường cho phát triển ngành hàng không hiện đại, hội nhập.

Đồng tình với đề xuất tách riêng hai nhóm chính sách an ninh và an toàn hàng không, Phó Thủ tướng đề nghị bổ sung quy định về an ninh hàng không đối với các phương tiện bay không người lái (drone) tham gia vận chuyển hàng không dân dụng theo hướng luật hóa hoặc đưa vào diện nghiên cứu, thí điểm; cập nhật quy định an toàn hàng không đối với các phương tiện bay hiện đại, ứng dụng trong y tế, thương mại, taxi hàng không...

Phó Thủ tướng nêu rõ Luật Hàng không mới cần xử lý dứt điểm là cơ chế sử dụng đất, tài sản quốc phòng - an ninh kết hợp mục tiêu dân sự tại sân bay lưỡng dụng, không để chồng chéo giữa pháp luật hàng không, đất đai và quốc phòng; phân định rõ quan hệ công - tư trong đầu tư - vận hành - quản lý hạ tầng cảng, tránh chồng chéo, thiếu minh bạch, "phần nào nhà nước quản lý, phần nào tư nhân chịu trách nhiệm".

Cơ quan soạn thảo cần rà soát chính sách cạnh tranh, phân bổ khung giờ bay (slot bay), nhượng quyền khai thác... để bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp hàng không nhà nước và tư nhân, cũng như cơ chế hỗ trợ hàng không Việt Nam phát triển, đủ năng lực hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần bổ sung chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong ngành hàng không, như cập nhật lộ trình giảm phát thải CO₂, tham gia đầy đủ Chương trình Bù đắp và giảm phát thải carbon hàng không quốc tế (CORSIA), khuyến khích sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)...

Phó Thủ tướng đề nghị đưa chính sách phát triển công nghiệp hàng không thành một nội dung riêng, độc lập, có lộ trình cụ thể. Đây là lĩnh vực mới, có tiềm năng lớn, cần được quy định rõ trong luật để từng bước hình thành năng lực nội địa về sản xuất, sửa chữa, phát triển thiết bị và dịch vụ kỹ thuật hàng không.

Trong bối cảnh xuất hiện các nguy cơ, rủi ro mới về an toàn, an ninh hàng không, Phó Thủ tướng cho rằng cần quy định cơ chế, chính sách đầu tư công nghệ, thiết bị giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các vật thể bay xâm nhập trái phép khu vực sân bay.