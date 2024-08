Vụ cháy kinh hoàng ở Bình Phước: "Khí độc bao trùm, nhiệt độ bỏng da"

Ngày 8-8, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hanfimex Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước, chuyên sản xuất hạt điều có địa chỉ thôn Bàu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

Hiện trường vụ cháy

Chưa hết bàng hoàng, ông Đào Mạnh Thắng, công nhân bảo trì của công ty kể: Khoảng 3 giờ ngày 7-8 khi ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ, sau đó lửa bùng cháy. Ông Thắng hô hoán mọi người bỏ chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã xuất 9 xe chữa cháy cùng hơn 65 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy; 4 xe chữa cháy từ khu vực Chơn Thành và Bù Đăng cũng được điều động đến hiện trường.

Do khu vực cháy là nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, chứa nhiều hạt điều bán thành phẩm, bao bì, giấy và xung quanh có nhiều vách tôn kẽm nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Thượng úy Trần Quốc Trưởng, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước nhớ lại khi vào được bên trong do khí độc nên khó thở, 1 số chiến sĩ bị bỏng do nhiệt độ vụ cháy quá lớn. Do không nhìn thấy đường nên các chiến sĩ phải tháo dỡ mái tôn nhà xưởng để phun nước vào bên trong.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Khoảng 60 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa và không còn khả năng cháy lan sang kho điều lân cận và khu vực xung quanh.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các cơ quan ban ngành hỗ trợ cơ sở để từng bước khắc phục thiệt hại do vụ cháy gây ra, thu thập chứng cứ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin ban đầu nơi xảy ra cháy là khu vực 3 nhà xưởng dùng để làm văn phòng và xưởng sản xuất và chứa hạt điều. Vụ cháy đã làm sập đổ hoàn toàn 3 nhà xưởng với tổng diện tích hơn 4.000 m2. Rất may, vụ cháy đã không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có khả năng do chập điện.