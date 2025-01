Lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng và phát triển đất nước

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chiều 9-1, tại TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ Công an cấp cao qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Tam Quan - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Đến dự gặp mặt chúc Tết cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí cán bộ Công an lão thành, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, phu nhân cố lãnh đạo Bộ, cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết, chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta vừa đi qua năm 2024 với rất nhiều sự kiện và dấu mốc quan trọng. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức vượt xa so với dự báo. Tuy vậy, những khó khăn, thử thách, những biến động trong công tác chính trị nội bộ của Đảng không những không ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đối ngoại của đất nước, mà các chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra còn được thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ. Tập thể Ban Lãnh đạo Đảng - Nhà nước đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hơn.

Các công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng được tiến hành khẩn trương, chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, có nhiều cải cách với mục tiêu lựa chọn những người thực sự vì nước, vì dân, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, thực sự tiêu biểu và có tín nhiệm trong quần chúng nhân dân.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt

Tổng Bí thư khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước, lực lượng Công an nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ Công an lão thành, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ Công an cấp cao đã nghỉ hưu qua các thời kỳ có những đóng góp quan trọng và tự hào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân qua các thời kỳ, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc ta.

Tổng Bí thư lưu ý, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, sớm về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Quốc khánh, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để đạt mục tiêu này, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phồn thịnh, phát triển và hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò, là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ, trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp hương tưởng nhớ: Tổng Bí thư Lê Duẩn; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM tại nhà riêng.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của các đồng chí về những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua những giai đoạn khó khăn, gian khổ, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và từng bước phát triển đi lên. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Xuân Ất Tỵ sắp đến, chúc gia đình các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, Tổng Bí thư mong muốn, thân nhân gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, công tác, mẫu mực trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí: Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư tại nhà riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến các đồng chí và gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự phát triển của đất nước.