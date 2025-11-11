Lực sĩ Phạm Văn Mách tái xuất ở giải thể hình thế giới

Giải Vô địch thể hình thế giới WBPF lần thứ 16 được tổ chức từ ngày 11 đến 17-11 tại đảo du lịch Batam - Indonesia.

Không triệu tập được lực lượng mạnh nhất do một số lực sĩ dính chấn thương hoặc giải nghệ, song chuyến xuất quân lần này của thể hình Việt Nam mang theo rất nhiều hy vọng. 6/10 nhà vô địch thế giới năm 2024 như Đinh Kim Loan (thể hình 55 kg nữ), Phạm Văn Phước (thể hình cổ điển, chiều cao đến 1,7 m), Tạ Thị Ngọc Bích (model physique nữ, chiều cao đến 1,7 m), Trần Hoàng Duy Thuận (thể hình cổ điển, chiều cao đến 1,67 m), Nguyễn Thị Kim Dung (thể hình cổ điển nữ, chiều cao đến 1,65 m) và Trương Hoàng Long (thể hình trẻ, hạng trên 75 kg) sẽ gánh vác trọng trách bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn đã giành được tại Maldives hồi tháng 11-2024.

Lực sĩ Phạm Văn Mách ráo riết tập luyện chuẩn bị cho Giải Vô địch thể hình thế giới lần thứ 16 năm 2025. Ảnh: ĐÔNG LINH

Đáng chú ý, thành phần tuyển Việt Nam lần này có sự tái xuất của gương mặt kỳ cựu Phạm Văn Mách - "chàng lực sĩ hát" từng 6 lần vô địch thế giới nội dung thể hình hạng 55 kg. Phạm Văn Mách giờ đây phải chọn lựa tham dự các giải đấu phù hợp với chế độ luyện tập của một lực sĩ ở độ tuổi xấp xỉ 50. Anh vừa thi đấu rất thành công ở giải vô địch quốc gia mới đây và ráo riết chuẩn bị cho lần chinh phục tấm HCV thế giới thứ 7 trong sự nghiệp.

Ngoài những gương mặt gạo cội kể trên, sự trở lại của những lực sĩ từng giành HCV năm 2023 như Trần Bảo Quốc Vương (thể hình 65 kg), Hồ Huy Bình (thể hình 70 kg) hay dàn tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu như Nguyễn Văn Quang, Phạm Ngọc Sỹ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thanh Tiên, Bùi Thị Thoa, Trần Anh Vũ… hoàn toàn có thể đổi màu huy chương sau một năm tích cực luyện tập cũng như thử sức thành công tại các giải Đông Nam Á và châu Á 2025.



