Lưới điện đô thị thông minh của EVNHCMC thu hút chú ý tại IEEE EEE-AM 2025

Từ ngày 5 đến 7-11, Hội nghị Quốc tế IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering 2025 (EEE-AM 2025) diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện do IEEE bảo trợ, quy tụ hàng trăm nhà khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng, môi trường nhằm thảo luận các xu hướng công nghệ mới trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Với chủ đề "The Future of Electrical Engineering: Trends & Innovations", hội nghị tập trung vào các nội dung như phát triển lưới điện thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, ứng dụng AI và chuyển đổi số ngành điện. Đây được xem là diễn đàn kết nối quan trọng giữa viện – trường – doanh nghiệp, thúc đẩy các sáng kiến hướng đến tương lai năng lượng xanh.

Ông Nguyễn Tấn Hưng - Trưởng Ban Truyền thông EVNHCMC (đứng thứ hai bên phải) nhận Chứng nhận từ Ban Tổ chức

Là nhà tài trợ bạc và đơn vị tham gia nổi bật, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) trình bày 4 báo cáo khoa học và 1 tham luận, gây ấn tượng với mô hình lưới điện đô thị thông minh mà đơn vị đang vận hành. Bài tham luận "Development and Future Perspectives of Smart Grids in Ho Chi Minh City" cho thấy TP HCM đã đạt nhiều dấu mốc: 100% trạm 110 kV không người trực, tự động hóa toàn bộ lưới trung áp, vận hành OMS và bản đồ mất điện thời gian thực, áp dụng AI/ML trong giám sát – dự báo, cùng 100% công tơ điện tử.

EVNHCMC cũng giới thiệu các dự án chuyển đổi xanh như BESS 5 MW/10 MWh, trung tâm dữ liệu dùng năng lượng tái tạo, lộ trình microgrid – DERMS và phát triển điện mặt trời mái nhà. Đơn vị hiện vận hành hệ thống an ninh mạng SOC đạt chuẩn ISO/IEC 27001 và 27019, bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống điện.

Thông qua EEE-AM 2025, EVNHCMC khẳng định quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050 của quốc gia.