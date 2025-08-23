Lưới điện xuyên biển ra Côn Đảo

Các hạng mục thử nghiệm gồm: đường dây 110 KV từ trạm biến áp (TBA) 220 KV Vĩnh Châu đến TBA 110 KV Côn Đảo; hệ thống cáp ngầm xuyên biển; một số tuyến đường dây trên không tại khu vực Suối Ớt, Trường Huỳnh Thúc Kháng, Trạm Y tế, chợ Côn Đảo và đường Võ Văn Mịch.

Điểm tiếp giáp giữa phần cáp ngầm xuyên biển và Côn Đảo

Dự án cấp điện cho Côn Đảo được khởi công tháng 3-2025, do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 thực hiện. Công trình có chiều dài 103,7 km, tổng vốn đầu tư 4.923 tỉ đồng, trong đó 77,7 km cáp ngầm xuyên biển nối đất liền với đảo; 17,5 km đường dây trên không qua địa phận TP Cần Thơ; 8,5 km cáp ngầm trên Côn Đảo.

Việc đóng điện thử nghiệm không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo, mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống người dân trên đảo.