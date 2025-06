Lương Bích Hữu mang thanh xuân trở lại

Giọng ca gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X Lương Bích Hữu vừa có một đêm nhạc đặc biệt trên không gian âm nhạc "Love in the Bay by Ambassador Cruise" tối 14-6.



Lương Bích Hữu giúp khán giả sống lại những kỷ niệm một thời

Giữa khung cảnh tuyệt vời của biển trời Hạ Long, khán giả cùng nhau sống lại những kỷ niệm một thời với loạt ca khúc đã làm nên tên tuổi của "Cún yêu" – biệt danh đáng yêu của nữ ca sĩ. Từ "Xem em như chẳng may", "Cô gái Trung Hoa", "Cún yêu" cho đến "Ánh trăng nói hộ lòng em"… Mỗi giai điệu đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức riêng, được Lương Bích Hữu thể hiện đầy cảm xúc, nồng nàn nhưng vẫn gần gũi và duyên dáng.

Lương Bích Hữu bày tỏ được hát trên một sân khấu đặc biệt giữa vịnh Hạ Long, trong không khí lãng mạn, sự ấm áp khiến cô cảm thấy như đang được trở về một phần tuổi trẻ của chính mình. Nữ ca sĩ thật sự biết ơn vì có thể mang những bài hát được gọi coi là "thanh xuân" gửi đến mọi người.

Nữ ca sĩ cho hay mỗi lần được hát là một lần được kết nối – với khán giả, với ký ức, và với chính mình

Đi qua thời gian, giọng ca "Cún yêu" vẫn nguyên một tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật.



"Dù là hiện tại hay quá khứ, Lương Bích Hữu vẫn luôn chill với âm nhạc. Mỗi lần được hát là một lần được kết nối – với khán giả, với ký ức, và với chính mình. Tình cảm của mọi người luôn là nguồn động lực lớn nhất để Hữu tiếp tục bước đi vững vàng hơn trên con đường đã chọn" – Lương Bích Hữu bày tỏ.

Cô cũng chia sẻ thêm vừa tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, chính thức đặt bước đầu tiên trên con đường trở thành giảng viên thanh nhạc – một giấc mơ ấp ủ từ lâu.

"Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng Hữu cũng mong có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc, nhất là các em nhỏ. Tôi rất yêu trẻ con và mong có thể giúp các em cảm nhận âm nhạc một cách thật đẹp, thật gần"- nữ ca sĩ nói.

Lương Bích Hữu

Lương Bích Hữu được khán giả biết đến khi cùng Ngô Quỳnh Anh và Phạm Quỳnh Anh nhập nhóm nhạc H.A.T. Nhóm nhạc nhanh chóng trở thành hiện tượng Vpop với những ca khúc sôi động và hình ảnh trẻ trung.

Sau khi H.A.T tan rã, cô bắt đầu hành trình solo, mở ra giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc cùng ngoại hình xinh xắn giúp Lương Bích Hữu trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop thời kỳ đầu những năm 2000. Cô hợp tác với nhạc sĩ Khánh Đơn, người sáng tác nhiều bản hit cho cô, tạo nên dấu ấn riêng trong thị trường âm nhạc sôi động.

Sau thời kỳ đỉnh cao, Lương Bích Hữu tạm rút khỏi ánh hào quang để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Cô kết hôn, sinh con gái và đối mặt với nhiều biến cố, bao gồm cả vấn đề sức khỏe khi phát hiện u não vào năm 2023. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc con gái và sự nghiệp.