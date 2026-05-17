Thời sự

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, lương công chức thay đổi thế nào từ 1-7?

Minh Chiến

(NLĐO)- Lương cơ sở đã được Chính phủ điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1-7.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161 ngày 15-5 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Hiện nay lương của công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng nêu trên, bảng lương của công chức từ 1-7-2026 như sau (đơn vị: đồng):

Chuyên gia cao cấp

- Ảnh 1.

Công chức loại A3 - nhóm A3.1

- Ảnh 2.

Công chức loại A3 - nhóm A3.2

- Ảnh 3.

Công chức loại A2 - nhóm A2.1

- Ảnh 4.

Công chức loại A2 - nhóm A2.2

- Ảnh 5.

Công chức loại A1

- Ảnh 6.

Công chức loại A0

- Ảnh 7.

Công chức loại B

- Ảnh 8.

Công chức loại C - nhóm C1

- Ảnh 9.

Công chức loại C - nhóm C2

- Ảnh 10.

Công chức loại C - nhóm C3

- Ảnh 11.

Tin liên quan

Chế độ tiền thưởng với công chức, viên chức từ ngày 1-7

(NLĐO)- Bên cạnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7, Chính phủ cũng đã quy định về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tiết bảng lương quân đội từ ngày 1-7, cao nhất lương đại tướng hơn 26 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Với lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng, lương của sĩ quan quân đội cao nhất là cấp bậc quân hàm đại tướng, từ 24,3 triệu đồng lên gần 26,3 triệu đồng.

Tăng lương hưu 8% từ ngày 1-7

(NLĐO)- Theo quy định của Chính phủ, 3,4 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ ngày 1-7-2026.

