Lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt mức “kỷ lục” 9.543 m³/s, nhà dân ngập ngang nóc

Sáng 23-7, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp đến địa bàn các xã miền Tây của tỉnh để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3.

Trước đó, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa rất lớn tại vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 120 - 200 mm, nhiều nơi trên 300 mm (trong 24 giờ qua), đồng thời mưa lớn đã và sẽ tiếp tục xảy ra trên thượng nguồn sông Cả thuộc lãnh thổ Lào.

Xã Tương Dương, Nghệ An ngập sâu trong biển nước vào sáng 23-7. Ảnh: Người dân cung cấp

Lưu lượng dòng chảy lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ ở mức rất cao, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, ven sông, suối, ngập lụt sâu tại các khu vực thấp trũng.

Theo Thông báo khẩn số 604 do UBND tỉnh phát hành lúc 21 giờ ngày 22-7, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m³/s, gần chạm ngưỡng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m³/s, tương đương tần suất lũ 0,02%. Hồ đang tiến hành cắt, giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng trong thời gian tới.

Lượng nước về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đạt mức kỷ lục. Ảnh: CSCC

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các đơn vị, địa phương các vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ khẩn trương huy động mọi lực lượng hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trước đó, sáng 22-7, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phát đi thông báo thông tin về kế hoạch vận hành xả điều tiết nhằm giảm áp lực cho hạ du. Theo kế hoạch, công ty sẽ bắt đầu mở tràn từ 16 giờ chiều 22-7.

Tổng lưu lượng xả xuống hạ du (gồm cả lưu lượng qua tổ máy phát điện và qua tràn) sẽ dao động từ 300 m³/s đến 1.600 m³/s và sẽ điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến thực tế của lưu lượng nước về hồ.

Nhiều địa phương ở Nghệ An ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Người dân cung cấp

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320 MW. Hồ chứa có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700 km², trải dài trên địa bàn các xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai…

Tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Ngoài nhiệm vụ phát điện, Bản Vẽ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Cả.

Được biết, tính đến sáng 23-7, mưa lớn do bão số 3 gây ra đang khiến nhiều địa phương miền núi tại Nghệ An ngập chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập.