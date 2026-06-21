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Pháp luật

Lượt xem tăng, có khi "ngủ không yên"!

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Câu chuyện của Nguyễn Văn T. (TP HCM) mới đây là một minh chứng đắt giá.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài phút cao hứng, nhiều người lầm tưởng mạng xã hội là "vùng trắng" của pháp luật, nơi họ có thể tự do phán xét, mạt sát bất kỳ ai dưới danh nghĩa "quyền tự do ngôn luận".

Câu chuyện của Nguyễn Văn T. (TP HCM) mới đây là một minh chứng đắt giá. Từ suy nghĩ đơn giản rằng việc tạo một tài khoản ẩn danh trên nền tảng mạng xã hội để đăng tải các video "bóc phốt", cắt ghép thông tin sẽ giúp câu view, thu hút sự chú ý, T. đã liên tiếp tung ra hàng loạt video bịa đặt, vu khống các cơ sở y tế và nhiều cá nhân. Đằng sau màn hình, T. hả hê khi thấy lượt xem tăng vọt, đắm chìm trong những dòng bình luận a dua, tung hô từ cư dân mạng mà không lường trước được hậu quả.

Đến khi cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam, người đàn ông này mới bàng hoàng nhận ra lằn ranh giữa không gian mạng và đời thực, giữa sự bốc đồng "té nước theo mưa" và vòng lao lý rất mong manh. Chỉ vì muốn thỏa mãn cái tôi, chứng tỏ "quyền lực mạng", T. đã phải tra tay vào còng số 8 với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Sự việc của T. không phải là cá biệt. Rất nhiều "anh hùng bàn phím" vẫn đang ngày đêm tự ru ngủ mình bằng tư duy ngụy biện: Mạng là ảo thì hậu quả cũng chỉ là ảo, cùng lắm khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì gỡ bài, đóng tài khoản hoặc nộp phạt hành chính là xong. Họ không hiểu rằng những thông tin bịa đặt, vu khống một khi được phát tán sẽ gây ra tổn thất nặng nề về uy tín, danh dự, thậm chí là thiệt hại kinh tế vô cùng lớn cho các cá nhân, tổ chức. Dưới góc độ pháp lý, ranh giới để khởi tố hình sự đối với các hành vi xuyên tạc, vu khống trên không gian mạng đôi khi chỉ cách nhau đúng một cái nhấp chuột.

Pháp luật luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân nhưng tự do không đồng nghĩa với việc được quyền chà đạp lên danh dự, nhân phẩm và lợi ích hợp pháp của người khác. Khi những lời nói dối, bịa đặt lăn qua lằn ranh của đạo đức và pháp luật, gieo rắc sự hoang mang trong dư luận, cơ quan hành pháp buộc phải có những biện pháp xử lý mạnh tay.

Mạng xã hội có thể là ảo nhưng bản án dành cho những kẻ mượn danh tự do ngôn luận để tung tin giả, bôi nhọ người khác luôn là thật. Lằn ranh từ một cư dân mạng thích "hóng phốt", bình luận, chia sẻ trở thành một bị cáo trước bục khai báo thực chất rất mỏng manh. Để không phải đánh đổi tự do và tương lai của chính mình bằng những lượt thích, lượt chia sẻ vô thưởng vô phạt, mỗi người cần tự vạch ra cho mình một giới hạn đỏ, tỉnh táo trước khi gõ phím. Tuổi trẻ hay bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời đều có quyền tự do thể hiện quan điểm nhưng tuyệt đối đừng để những sai lầm khi "hóng phốt" phải trả giá bằng sự tự do.


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