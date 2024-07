Lưu giữ khoảnh khắc trên ảnh nam châm

Ngoài các hình thức in ảnh quen thuộc như in làm móc khóa, ảnh ép gỗ, ảnh nam châm cũng là lựa chọn thú vị. Ảnh nam châm tạo cảm giác khác biệt hơn so với ảnh trên màn hình điện thoại hoặc máy tính. Ngoài việc lưu giữ ký ức, ảnh nam châm cũng là món đồ trang trí xinh xắn cho không gian sống của người trẻ. Không khó tìm các dịch vụ làm ảnh nam châm với mức giá trung bình 20.000 - 30.000 đồng/ảnh, làm số lượng càng nhiều càng rẻ.

Bạn trẻ thường gắn ảnh lên cánh cửa tủ lạnh nhất, biến nó thành album ảnh bắt mắt với các ảnh nam châm ghi lại bao kỷ niệm

Người đặt hàng cần gửi file ảnh có chất lượng tốt để ảnh in ra bảo đảm sắc nét. Ảnh nam châm phù hợp với các bề mặt kim loại sắt, niken, coban hay hợp kim. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, chống nước, có độ bền cao và khả năng bám dính sẽ là món quà tặng tinh thần đầy ý nghĩa.