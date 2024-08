Lưu thông trên Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương: Đi sai là dính phạt ngay!

Những ngày qua, nhiều tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, cùng lực lượng công an các địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ và đầu năm học mới.



Lực lượng CSGT Bình Dương xử phạt người vi phạm về trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 13

Cụ thể, từ ngày 12 đến 27-8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm.

Trong đó, gần 300 trường hợp vi phạm đi không đúng làn đường, gồm: Xử lý vi phạm 30 xe khách, 46 ô tô tải, 7 xe đầu kéo, 61 ô tô con và 153 xe mô tô.

100 trường hợp vi phạm chuyển làn, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm nhiều nhất là ô tô con, tiếp đến là ô tô tải, xe khách...

Sau hơn 2 tuần ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 đã cơ bản chấp hành nghiêm việc đi đúng phần đường, làn đường

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là sai làn đường, phần đường, tốc độ, nồng độ cồn, ma tuý... theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng thời rà soát kiến nghị các bất cập như biển báo cấm, phân làn đường cho phù hợp với thực tế với số lượng phương tiện lưu thông...